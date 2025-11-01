Beatles: Αποκαλύφθηκε το καστ για τις συζύγους των «Fab Four» στη νέα σειρά ταινιών του Σαμ Μέντες

Μια από τις πιο φιλόδοξες κινηματογραφικές παραγωγές για την ιστορία των Beatles προχωρά με γοργούς ρυθμούς, καθώς επιβεβαιώθηκε και η συμμετοχή των ηθοποιών που θα υποδυθούν τις συντρόφους των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος στη σειρά ταινιών του Σαμ Μέντες.

Η Sony Pictures ανακοίνωσε επίσημα ότι η Μία ΜακΚένα-Μπρους θα υποδυθεί τη Μορίν Κοξ, η Σίρσα Ρόναν τη Λίντα ΜακΚάρτνεϋ (Ίστμαν), η Άννα Σαουάι τη Γιόκο Όνο και η Έιμι Λου Γουντ την Πάτι Μπόιντ.

Και οι τέσσερις ηθοποιοί είχαν ακουστεί έντονα για τους συγκεκριμένους ρόλους, ωστόσο μόλις τώρα ήρθε η επιβεβαίωση της συμμετοχής τους, σημειώνει o Guardian.

Here are the actors playing the couples in Sam Mendes’ ‘THE BEATLES’ biopics: ▪️Paul Mescal and Saoirse Ronan as Paul and Linda McCartney.

▪️Harris Dickinson and Anna Sawai as John Lennon and Yoko Ono.

▪️Joseph Quinn and Aimee Lou Wood as George Harrison and Pattie Boyd.

Οι τέσσερις αυτές γυναίκες είχαν καθοριστική παρουσία στην ιστορία του συγκροτήματος.

Η Μορίν Κοξ γνώρισε τον Ρίνγκο Σταρ το 1962, όταν ήταν 15 ετών και μαθητευόμενη κομμώτρια, την εποχή που οι Beatles εμφανίζονταν ακόμα στο Cavern Club του Λίβερπουλ. Παντρεύτηκαν το 1965 και χώρισαν δέκα χρόνια αργότερα.

Η Λίντα Ίστμαν, φωτογράφος, γνώρισε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 1967 – παντρεύτηκαν το 1969 και εκείνη συμμετείχε στη μετέπειτα μπάντα του, Wings, εμφανιζόμενη συχνά μαζί του μέχρι τον θάνατό της το 1998.

Η Γιόκο Όνο, καλλιτέχνις και μουσικός, γνώρισε τον Τζον Λένον το 1966. Παντρεύτηκαν το 1969, μετά το διαζύγιο του Λένον από τη Σίνθια, και έμειναν μαζί μέχρι τη δολοφονία του το 1980.

Η Πάτι Μπόιντ, επιτυχημένο μοντέλο, γνώρισε τον Τζορτζ Χάρισον το 1964 στα γυρίσματα της ταινίας «A Hard Day’s Night». Παντρεύτηκαν το 1966 και χώρισαν το 1977, αφού είχε προηγηθεί η γνωστή ιστορία με τον φίλο του Χάρισον, Έρικ Κλάπτον, ο οποίος έγραψε το τραγούδι «Layla» εμπνευσμένος από εκείνη.

Sony Pictures has announced the actors set to play the wives of The Beatles in Sam Mendes’ upcoming biopics: – Mia McKenna-Bruce as Maureen Starkey – Anna Sawai as Yoko Ono – Aimee Lou Wood as Pattie Boyd – Saoirse Ronan as Linda McCartney Photo credit: Shutterstock / Getty pic.twitter.com/UCH4ppQEu4 — CONSEQUENCE (@consequence) October 31, 2025



Σε δήλωσή του, ο σκηνοθέτης Σαμ Μέντες ανέφερε: «Η Μορίν, η Λίντα, η Γιόκο και η Πάτι είναι τέσσερις συναρπαστικές και μοναδικές προσωπικότητες από μόνες τους — και είμαι ενθουσιασμένος που καταφέραμε να πείσουμε τέσσερις από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες του σύγχρονου κινηματογράφου να συμμετάσχουν σε αυτή την απίστευτη περιπέτεια».

Το φιλόδοξο project, με προσωρινό τίτλο «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event», είχε ανακοινωθεί το 2024 και θα αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές ταινίες μυθοπλασίας, καθεμία αφιερωμένη σε ένα μέλος του συγκροτήματος.

Τον Απρίλιο ανακοινώθηκε το καστ των Beatles: ο Πολ Μέσκαλ ως ΜακΚάρτνεϊ, ο Χάρις Ντίκινσον ως Λένον, ο Μπάρι Κίογκαν ως Σταρ και ο Τζόζεφ Κουίν ως Χάρισον. Τον Μάιο, έγινε γνωστό ότι οι βραβευμένοι σεναριογράφοι Τζεζ Μπάτεργουορθ, Πίτερ Στρόχαν και Τζακ Θορν έχουν αναλάβει να υπογράψουν τα σενάρια των τεσσάρων ταινιών.