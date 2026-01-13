Μπαμπά, σ’αγαπώ: Ο Αναστάσης Ροϊλός είναι ο «Μπαμπά-φεύγας»

Νάντια Ρηγάτου

Media

Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που έρχεται σύντομα στον Alpha, θα απολαύσουμε τρεις άντρες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. 

Τα «Τρία Μπαμπαδάκια» o Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής, συναντώνται κάθε μέρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου που αφήνουν τα παιδιά τους κι αρχίζουν να γίνονται φίλοι και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην απίθανη περιπέτεια που λέγεται «πατρότητα». 

Ο Δημήτρης, που υποδύεται ο Αναστάσης Ροϊλός, είναι ένας αλαζονικός, φιλόδοξος εργένης που έχει μάθει να κυνηγάει ωραίες γυναίκες και επαγγελματικές επιτυχίες αλλά όλη του η ζωή θα αλλάξει όταν η Κατερίνα, μία από τις σύντομες γνωριμίες τους αφήσει στο σπίτι του τον Βίκτωρα (Ιάσονας Τσιώνης), προϊόν της σχέσης μιας βραδιάς τους. Αιώνιος έφηβος, ένας σύγχρονος «Πίτερ Παν», ο Δημήτρης είναι πολύ ανώριμος και καθόλου έτοιμος να μεγαλώσει ένα παιδί, όμως ο μικρός Βίκτωρας, σιγά-σιγά θα τον κερδίσει και θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει τη χαρά της πατρότητας.

Δημήτρης & Βίκτωρας:

Στη ζωή του Δημήτρη θα μπει η Ελένη, την οποία ενσαρκώνει η Λένα Μποζάκη, μια γοητευτική, ρομαντική κοπέλα που εργάζεται σα νηπιαγωγός στον παιδικό σταθμό και προσπαθώντας να τον βοηθήσει να τα βγάλει πέρα με τον Βίκτωρα, σιγά-σιγά τον ερωτεύεται.

Όμως, υπάρχει ακόμη η Παυλίνα, που υποδύεται η Δήμητρα Σιγάλα και είναι η ελκυστική, μεγαλύτερης ηλικίας προϊσταμένη του Δημήτρη, που δεν έχει παιδιά και έχει αφιερώσει τη ζωή της στην επαγγελματική της ανάπτυξη.

Ο Δημήτρης της αρέσει και στο παρελθόν έχουν υπάρξει μαζί για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά προσπαθεί να συγκρατεί τον εαυτό της και να βάλει όρια στη σχέση τους.

Ευτυχώς που στη ζωή του Δημήτρη υπάρχει και ο Κώστας (Ιωάννης Απέργης) ο υδραυλικός και γείτονας του Δημήτρη, που αναλαμβάνει χρέη baby-sitter για τον μικρό Βίκτωρα, όταν ο εργένης γείτονάς του είναι αναγκασμένος να τρέχει από δουλειά σε γυναικοδουλειά.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Έρχεται στον Alpha!

Δείτε εδώ το trailer: 

18:55 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

