Μπαμπά, σ ’αγαπώ: Το «εγκληματικό» παρελθόν της μαμάς του Βίκτωρα

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, o Νίκος πάει με τη Στέλλα σε ραντεβού για Πρόγραμμα Γονεϊκότητας, ο Δημήτρης μαθαίνει πληροφορίες για την Κατερίνα από τον ντετέκτιβ και ο Ηρακλής κάνει babysitting στον Βίκτωρα.

Ο Νίκος έχει σημαντικό meeting με τον Μανώλη, αλλά τα κοστολόγια που προβληματίζουν την εταιρεία, δεν είναι το μόνο πρόβλημα που πρέπει να λύσει, μιας και ένα τηλέφωνο που χτυπάει ασταμάτητα, θα τον φέρει για ακόμη μία φορά σε σύγκρουση προτεραιοτήτων.

Ο Δημήτρης πάλι, μαθαίνει επιτέλους πληροφορίες από τον Ντετέκτιβ, για την Κατερίνα, την μαμά του Βίκτωρα. Η Ελένη, αποδιωγμένη, προσπαθεί να τον βοηθήσει από μακριά, ζητώντας από τη Βιργινία να τον στηρίξει.

Η Στέλλα ζητάει από τον Νίκο να τη συνοδέψει σε ραντεβού με συμβουλευτικό κέντρο, με σκοπό να τους δεχτούν σε Πρόγραμμα Γονεϊκότητας, που προετοιμάζει τους νέους γονείς. Ο Ηλίας, από το φόβο ότι η Μαίρη θα πει στον Ηρακλή για το πειραγμένο αλκοτέστ, εκμεταλλεύεται την ερωτική τους σχέση και της δίνει τελεσίγραφο: αν θέλει να είναι μαζί του, τέρμα κάθε επικοινωνία με τον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής πάλι, εργαζόμενος ως babysitter του Βίκτωρα, ζει μία μέρα στα παπούτσια του Δημήτρη αλλά προλαβαίνει και μερικά τηλεφωνήματα με την Τζένη, που ετοιμάζεται να ταξιδέψει για Θεσσαλονίκη.

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