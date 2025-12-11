Άγιος έρωτας – Τζένη Καζάκου: «Κάποιος επιστρέφει στη ζωή της Δώρας»

Σύνοψη από το

  • «Ελπίζω να αλλάξει η ζωή της Δώρας από δω και πέρα», λέει η Τζένη Καζάκου για το ρόλο της στον «Άγιο έρωτα». Παρότι η τηλεοπτική Δώρα έχει περάσει πολλά εμπόδια, πλέον η ζωή της είναι πιο ξεκάθαρη και παλεύει για να την φτιάξει.
  • Η Δώρα δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Μαρκόπουλος είναι κακός, καθώς η ανάγκη της να είναι κοντά του είναι πολύ μεγάλη, όντας ο μόνος συγγενής της. Αυτή η υπεράσπιση του Μαρκόπουλου θα την φέρει σε ρήξη με όλους.
  • Η Τζένη Καζάκου αποκαλύπτει πως «θα γίνει κάτι που δεν περιμένει και θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα… κάποιος θα γυρίσει στη ζωή της Δώρας».
Enikos Newsroom

Media

Άγιος έρωτας – Τζένη Καζάκου: «Κάποιος επιστρέφει στη ζωή της Δώρας»

«Ελπίζω να αλλάξει η ζωή της Δώρας από δω και πέρα», λέει η Τζένη Καζάκου στην Κατερίνα Καινούργιου, για το ρόλο της στον «Άγιο έρωτα». Η τηλεοπτική Δώρα Σφέτσα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για τη σειρά, το ρόλο και την οικογένειά της.

«Από το Μαύρο Λιθάρι, η Δώρα πήγε στη Στέρνα και πάλι έβρισκε πολλά εμπόδια και στεναχώριες, αλλά πλέον είναι πιο ξεκάθαρη η ζωή της, γιατί τόσα χρόνια ζούσε μέσα σε ένα ψέμα. Οπότε, με τα δεδομένα που έχει, παλεύει για να φτιάξει τη ζωή της. Με τον Αργύρη θα περάσουν πολλά ακόμη εμπόδια και μέχρι να πάρει η ζωή της πιο χαρούμενη τροχιά θα περάσει καιρός.»

Εκείνο που εύχεται η ίδια για τη Δώρα… «θα ήθελα η Δώρα να είναι με ανθρώπους που αγαπά και την αγαπούν και να βρει μια οικογένεια, γιατί αυτό της λείπει.»

Δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Μαρκόπουλος – δηλαδή ο πραγματικός της πατέρας- είναι κακός «ό,τι ακούει για εκείνον θέλει να το προσπερνά, γιατί η ανάγκη της να είναι κοντά του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ο μόνος συγγενής της.» Όπως λέει η Τζένη, «η Δώρα δε φοβάται την αντίδραση της Χλόης όταν μάθει ότι είναι αδελφές. Η Δώρα έχει αρχίσει και αλλάζει. Υπερασπίζεται πολύ τον Μαρκόπουλο και αυτό θα την φέρει σε ρήξη με όλους. Θα γίνει κάτι που δεν περιμένει και θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα… κάποιος θα γυρίσει στη ζωή της Δώρας.»

Η ενσυναίσθηση είναι ένα κοινό στοιχείο που μοιράζεται με τη Δώρα. «Η Δώρα, παρότι μεγάλωσε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον δεν έχασε την αγάπη της για τη ζωή και τους ανθρώπους. Όπως και να είναι τα πράγματα γύρω μας όσο και σκληρά να είναι, κι εγώ ελπίζω ακόμη στην αγάπη και την τρυφερότητα.»

Παρότι προέρχεται από καλλιτεχνική οικογένεια, δηλώνει ότι η υποκριτική δεν ήταν μονόδρομος για εκείνη αλλά ήταν αυτό που ερωτεύτηκε από πολύ μικρή. «Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι οι άνθρωποι όταν ανεβαίνουν στη σκηνή γίνονται άλλοι με ένα μαγικό τρόπο και φέρνουν μια καινούργια πραγματικότητα σε αυτή που ζούμε, ταξιδεύουμε στο χρόνο. Και ήθελα να το κάνω κι εγώ.»

Δείτε τη συνέντευξη

 

