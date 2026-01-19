Άγιος έρωτας: Η νέα πραγματικότητα μετά το φονικό σεισμό είναι σκληρή για όλους, απόψε στις 22:00 στον Alpha

Νάντια Ρηγάτου

Media

Ο «Άγιος έρωτας» επιστρέφει απόψε με νέο συγκλονιστικό επεισόδιο, εκτάκτως στις 22:00.

Ο καταστροφικός σεισμός αφήνει ανοιχτές πληγές και όλοι οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Ο φονικός σεισμός που χτυπά τη Στέρνα αφήνει πίσω του βαριές απώλειες και μεγάλες υλικές καταστροφές.

Το ξενοδοχείο μετατρέπεται πρόχειρα σε αναρρωτήριο και ο πατέρας Νικόλαος, παρά το πένθος του για την Πετρούλα, καταβάλλει μαζί με τη Φανή υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βοηθήσει τους τραυματίες.

Ο Παύλος, μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο Χάρης κάνει τα πάντα για να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Κλεάνθη. Στις φυλακές, η Χριστίνα διασώζει το μωρό της Ρίτας αλλά και τη διευθύντρια, η οποία θα της προσφέρει μια απρόσμενη ανταμοιβή για την πράξη της.

Η Χλόη και ο Αργύρης βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να μεταφέρουν τα νέα για τον θάνατο του Γιάννου στη μικρή Ελευθερία, την ίδια στιγμή που και η Πόπη χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

Η Σοφία, αποκομμένη από όλους στο κρατητήριο, αγωνιά για την τύχη του Παύλου, ενώ η Θάλεια καλείται να πάρει μια απόφαση που θα καθορίσει την επιβίωσή του.

Δείτε το trailer

 Δείτε αποσπάσματα

20:15 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

