Κατερίνα Παπουτσάκη: Ελεύθερο κάμπινγκ με τον σύντροφό της σε… μυστική τοποθεσία

Ελεύθερο κάμπινγκ έκανε η Κατερίνα Παπουτσάκη με τον σύντροφό της Θάνο Χατζόπουλο.

Λίγο πριν το ζευγάρι επιστρέψει στην καθημερινότητά του αποφάσισε να περάσει κάποιες ρομαντικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα και τι καλύτερο από το να κάνει ελεύθερο κάμπινγκ.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Κατερίνα, η ηθοποιός και επιχειρηματίας έστησαν μία σκηνή στην παραλία και απόλαυσαν την απόλυτη χαλάρωση και ηρεμία ακούγοντας μόνο το κύμα.

Και μπορεί να δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις τελευταίες καλοκαιρινές διακοπές της, όμως επέλεξε να μην αποκαλύψει το σημείο όπου έστησαν τη σκηνή με τον σύντροφό της.