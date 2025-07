Γκουίνεθ Πάλτροου: Η αντίδρασή της όταν έμαθε για τον γάμο του Μπραντ Πιτ και της Τζένιφερ Άνιστον

Έντονα συναισθήματα φαίνεται πως πλημμύρισαν τη Γκουίνεθ Πάλτροου όταν πληροφορήθηκε ότι ο πρώην σύντροφός της, Μπραντ Πιτ, ετοιμαζόταν να παντρευτεί την Τζένιφερ Άνιστον. Η πληροφορία αυτή έρχεται μέσα από τη βιογραφία της Έιμι Οντέλ με τίτλο «Gwyneth: The Biography», όπου αποκαλύπτονται πτυχές της προσωπικής της ζωής που, μέχρι σήμερα, παρέμεναν καλά κρυμμένες.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Us Weekly, το οποίο δημοσίευσε απόσπασμα από το βιβλίο, η συναισθηματική της φόρτιση καταγράφηκε το 2000, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Εκεί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς ένιωσε όταν έμαθε για τον γάμο του Πιτ με την Άνιστον, που έγινε τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς. Η αντίδρασή της ήταν κοφτή και σχεδόν απόμακρη: «Πραγματικά με ρωτάτε κάτι τέτοιο; Δεν μπορώ να σχολιάσω τέτοια πράγματα», είπε με φανερή ενόχληση, ενώ – σύμφωνα με την περιγραφή – το βλέμμα της «σαν μαχαίρι» αποκάλυπτε όσα δεν μπορούσε να εκφράσει με λόγια. «Δεν μπορώ να σχολιάσω τέτοιου είδους πράγματα», επανέλαβε για να βάλει τέλος στην κουβέντα.

Παρά το γεγονός ότι η δημόσια εικόνα της έδειχνε ψυχραιμία, το βιβλίο αποκαλύπτει ότι η Πάλτροου ένιωσε βαθιά απογοήτευση. Όπως αναφέρει η συγγραφέας, η ίδια εμπιστεύτηκε φίλους της, λέγοντάς τους ότι ένιωσε πραγματική θλίψη όταν έμαθε για τον γάμο του πρώην της. Μάλιστα, συνήθιζε να αστειεύεται λέγοντας πως «ο Μπραντ έχει απαίσιο γούστο στις γυναίκες».

Η απογοήτευσή της, όμως, δεν περιορίστηκε μόνο σε ιδιωτικές συζητήσεις. Την ίδια χρονιά, σε επαγγελματικό ραντεβού με την Έριν Λόντερ, κληρονόμο της αυτοκρατορίας της Estee Lauder, η Πάλτροου δεν δίστασε να εκφράσει την πικρία της και με πιο σκληρό τρόπο. Όπως καταγράφεται στη βιογραφία, η ηθοποιός είπε ξεκάθαρα: «Είναι πιο χαζός κι από σακί με σκ…», αναφερόμενη στον Μπραντ Πιτ.

Η σχέση του διάσημου πρώην ζευγαριού είχε ξεκινήσει το 1994, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Se7en. Αρραβωνιάστηκαν δύο χρόνια αργότερα, το 1996, όμως τελικά χώρισαν το 1997. Οι λόγοι που τους οδήγησαν στον χωρισμό δεν έγιναν ποτέ επισήμως γνωστοί. Η Πάλτροου, πάντως, φαίνεται να είχε τοποθετήσει τον εαυτό της σε μια διαφορετική σφαίρα. Όπως λέει η ίδια στη βιογραφία: «Ο Μπραντ κι εγώ μεγαλώσαμε πολύ διαφορετικά. Όταν πάμε σε εστιατόριο και παραγγέλνουμε χαβιάρι, πρέπει να του εξηγώ ποιο είναι το beluga και ποιο το osetra».

