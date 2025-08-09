Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Έλιωσε» με το δώρο που δέχθηκε από τον 3 ετών γιο της, Κίμωνα

Μια πολύ τρυφερή στιγμή μοιράστηκε με τους ακολούθους της η Χρύσα Μιχαλοπούλου, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο με τον γιο της.  Η ηθοποιός, που απέκτησε τον Κίμωνα τον Σεπτέμβριο του 2022 από τη σχέση της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, περνά αυτές τις μέρες χαλαρές στιγμές μαζί του στη Νάξο.

Παρότι επιλέγει να κρατά την οικογενειακή της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση, κοινοποιώντας ένα απολαυστικό βίντεο. Ο μικρός Κίμωνας εμφανίζεται να κρατά λουλούδια και να λέει στη μαμά του: «Σου έφερα λουλούδια». Η Χρύσα Μιχαλοπούλου, συγκινημένη, του απαντά: «Σε ευχαριστώ πολύ αγάπη μου».

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο της Χρύσας Μιχαλοπούλου:

 

