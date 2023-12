Μπράντλεϊ Κούπερ: Δούλεψε σε καντίνα στη Νέα Υόρκη – Τον επισκέφθηκαν η Ιρίνα Σάικ και η Τζίτζι Χαντίντ

Έκπληξη έκαναν στον Μπράντλεϊ Κούπερ η πρώην σύντροφός του αλλά και η φημολογούμενη νυν καθώς εργαζόταν για φιλανθρωπικό σκοπό στη καντίνα «Danny & Coop’s Cheesesteaks» στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη (6/12). Συγκεκριμένα τον σταρ του Χόλιγουντ επισκέφθηκαν ξεχωριστά η Ιρίνα Σάικ και η Τζίτζι Χαντίντ.

Ο 48χρονος σταρ του «Maestro» , σόκαρε τους θαυμαστές του όταν έφτασε στην Έκτη Λεωφόρο και τη Δυτική Τρίτη Οδό στο Γκρίνουιτς Βίλατζ και άρχισε να φτιάχνει σάντουιτς με cheesesteak Philly.

Η Σάικ σταμάτησε για να φάει στη καντίνα μαζί με την κόρη που έχει αποκτήσει με τον Κούπερ, την έξι ετών Λία Ντε Σέιν Σάικ Κούπερ. Το μοντέλο είχε casual στιλ, φορώντας ένα total black outfit. Σε πολλές από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η Ιρίνα Σάικ φαινόταν ευδιάθετη να μιλά στον πρώην της.

Bradley Cooper’s ex Irina Shayk and current flame Gigi Hadid visit him working at food truck https://t.co/EDYpj5MjzC pic.twitter.com/sGMA0TqsZP

— Page Six (@PageSix) December 6, 2023