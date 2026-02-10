Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Η Ευσταθία είναι η γυναίκα της ζωής μου», αλλά «χωρίσαμε για το παιδί μας»

Για τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του Ευσταθία Τσαπαρέλη, τον γιο τους και τη δύσκολη αλλά συνειδητή απόφαση του χωρισμού τους μίλησε ο ηθοποιός Αλέξανδρος Λογοθέτης στην εκπομπή «Με τον Ρένο» με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, που ήταν καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου.

Σε ερώτηση αν υπήρξε άλλη γυναίκα στη ζωή του που θα μπορούσε να είναι η μητέρα του παιδιού του, ο ηθοποιός ήταν απόλυτος: «Όχι. Νομίζω ότι ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή μου που ένιωσα ότι αυτή είναι, ήταν η Ευσταθία». «Το σύμπαν μου έστειλε τη σύζυγο και το γιο μας», δήλώσε χαρακτηριστικά.

«Αφού αγαπιόμαστε πολύ μωρέ με την Ευσταθία. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι η γυναίκα της ζωής μου, είναι η γυναίκα που με έκανε καλύτερο άνθρωπο εμένα, καλύτερο άνδρα. Και ακόμα συνεχίζει να με κάνει και εγώ με τον τρόπο μου να τη βοηθάω σε άλλα κομμάτια της. Αλλά δεν είμαστε πια μαζί, δεν μένουμε πια μαζί με αυτή την έννοια του ζευγαριού».

Για την απόφαση του χωρισμού, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης τόνισε πως δεν ήταν εύκολη και πως προηγήθηκε μεγάλη εσωτερική διεργασία: «Εμείς περάσαμε πολλά, 40 κύματα μέχρι να πάρουμε την απόφαση. Αλλά κυρίως το κάναμε και για τη δική μας ηρεμία της ψυχής και για το παιδί μας. Να μην βλέπει δύο ανθρώπους που σιγά σιγά θα λιώνουν».

Μιλώντας για το ενδεχόμενο να προχωρήσει η πρώην σύζυγός του στη ζωή της, παραδέχτηκε: «Δεν ήταν εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχει ένας δεσμός. Αλλά όταν υπάρξει μια πιο βαθιά συνειδητοποίηση και αποδοχή για την απόφαση και σεβασμός γι’ αυτό το δημιούργημα που έχουμε φτιάξει, τότε μπορείς να προχωρήσεις».

Κλείνοντας, σημείωσε πως σήμερα βρίσκονται και οι δύο σε μια φάση ισορροπίας: «Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Και νομίζω και η Ευσταθία. Είμαστε πολύ καλά σε αυτό».

Σε σχετική ερώτηση δε του Ρένου Χαραλαμπίδη επιβεβαίωσε πως όντως υπήρξε εποχή που ήταν «έρμαιο της λαγνείας, αλλά όχι άρρωστα.»

