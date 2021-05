Σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε Όπρα Γουίνφρεϊ η οποία αποκάλυψε ότι ο ξάδελφος της την κακοποιούσε σεξουαλικά από όταν ήταν εννέα ετών και πως το μαρτύριο της έλαβε τέλος χρόνια αργότερα.

“Στην ηλικία των εννέα και 10 και 11 και 12 ετών έπεσα θύμα βιασμού από τον 19χρονο ξάδελφό μου. Δεν ήξερα τι είναι ο βιασμός. Σίγουρα δεν γνώριζα τη λέξη. Δεν είχα ιδέα τι είναι το σεξ, δεν είχα ιδέα πώς γίνονται τα μωρά, δεν είχα ιδέα τι μου συνέβαινε. Και το κράτησα μυστικό”, ανέφερε η Όπρα Γουίνφρεϊ μιλώντας στο ντοκιμαντέρ The Me You Can’t See, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα της.

“Ήταν απλά κάτι που αποδέχτηκα” είπε και ισχυρίστηκε ότι αυτή η εμπειρία την δίδαξε ότι “ένα κορίτσι δεν είναι ασφαλές σε έναν κόσμο γεμάτο άνδρες”.

“Το να μπορεί κανείς να πει την ιστορία του, να ομολογήσει όλα όσα του έχουν συμβεί δυνατά, ότι ‘αυτό συνέβη σε μένα’, είναι ζωτικής σημασίας”, σημείωσε.

Πηγή πληροφοριών: metro.co.uk

Πηγή ΦΩΤΟ: Apple TV/Backgrid