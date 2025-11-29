Ζελένσκι: Καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ η ουκρανική αντιπροσωπεία για συνομιλίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον γραμματέα του συμβουλίου ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ βρίσκεται ήδη καθ΄οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος της Ρωσίας.

«Ο Ρουστέμ έδωσε αναφορά σήμερα, και η αποστολή είναι σαφής: να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως αναμένει ότι τα αποτελέσματα προηγούμενων συναντήσεων με τις ΗΠΑ στη Γενεύη τώρα θα «καταλήξουν» αύριο, Κυριακή.

