Βρετανία: Τέσσερις νεκροί από την συντριβή του αεροπλάνου – Τι αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες

Τέσσερις νεκροί είναι ο απολογισμός της συντριβής αεροπλάνου στην Βρετανία, το οποίο βρισκόταν στην φάση της απογείωσης, όταν εξερράγη σε “πύρινη σφαίρα” στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ, στα περίχωρα του Λονδίνου.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό μετά τη συντριβή του αεροσκάφους ιατρικών μεταφορών. Το αεροπλάνο είχε φθάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρωί και επρόκειτο να πετάξει για την Ολλανδία.

🚨🇬🇧#BREAKING | NEWS ⚠️

More video from the plane crash earlier at London’s Southend Airport shortly after takeoff you can see on flight radar how quickly it happened. The plane was a Beech B200 Super King Aircraft the plane can hold 13 passengers and two crew members.

No word… pic.twitter.com/qvj7tYuHh3

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 13, 2025