Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ επέβλεψε την εκτόξευση πυραύλου που χρησιμοποιεί AI

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Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επέβλεψε προσωπικώς την εκτόξευση πυραύλου, παρουσία της κόρης του, Τζου Άε, και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου, όπως μετέδωσαν την Κυριακή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με την Πιονγιάνγκ, ο πύραυλος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την προσαρμογή της τροχιάς του. Η ισχυρή αδελφή του Κιμ, Κιμ Γιο Γιονγκ, είχε δηλώσει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στον πύραυλο να «αλλάζει την τροχιά πτήσης του σε χαμηλό υψόμετρο», υποστηρίζοντας πως αυτό σημαίνει ότι «δεν υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί» η επίθεση.

Διένυσε περισσότερα από 700 χιλιόμετρα

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου από περιοχή κοντά στην ανατολική παράκτια πόλη Γουονσάν και διένυσε περισσότερα από 700 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον στρατό της Νότιας Κορέας.