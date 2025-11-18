Βίντεο – σοκ: Γυναίκα εκτοξεύεται 6 μέτρα από τρενάκι σε λούνα παρκ της Στοκχόλμης

Βίντεο – σοκ: Γυναίκα εκτοξεύεται 6 μέτρα από τρενάκι σε λούνα παρκ της Στοκχόλμης
Ένα συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που μια γυναίκα εκτοξεύτηκε 6 μέτρα από ένα τρενάκι σε λούνα παρκ της Στοκχόλμης, στη Σουηδία, σε ένα ατύχημα που άφησε πίσω του έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες.

Το τραγικό ατύχημα συνέβη στις 25 Ιουνίου 2023 στο Gröνα Lund, όταν ένας υποστηρικτικός βραχίονας κάτω από ένα από τα βαγόνια έσπασε, προκαλώντας την απότομη στάση του τρένου και μερική εκτροχίασή του.

Στο τρενάκι βρίσκονταν 14 άτομα, με την Karin Elmegard να κάθεται δίπλα στον σύζυγό της, Mikael Elmegard, και να εκτοξεύεται από το τελευταίο βαγόνι, ενώ ο άνδρας της απέφυγε την πτώση αρπάζοντας μια δοκό.

Πλάνα-σοκ δείχνουν επισκέπτες να κοιτούν προς τα πάνω και να απομακρύνονται καθώς η κατασκευή τρέμει, μόλις πριν η Elmegard πέσει στο έδαφος.


Μια γυναίκα στα τριάντα της χρόνια πέθανε, ενώ 9 άτομα –μεταξύ αυτών η Elmegard– τραυματίστηκαν.

Η δίκη κατά του λούνα παρκ Gröna Lund και δύο άλλων εταιρειών ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου, με την κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε την πτώση της κυρίας Elmegard να προβάλλεται στο δικαστήριο.

Ο σύζυγός της δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ: «Ήταν τρομακτικό να βλέπω τη γυναίκα μου να πέφτει, ειδικά από τέτοιο ύψος. Όταν τη είδα να βρίσκεται στο έδαφος, με το πρόσωπο καλυμμένο με αίμα, δεν ήξερα αν είχε επιβιώσει. Ήταν τρομερή η πρόσκρουση».

Λίγα λεπτά πριν από την πτώση, η Elmegard πανικοβλήθηκε μόλις είδε ένα αντικείμενο να πέφτει από ένα από τα βαγόνια.

Μετά το ατύχημα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, έπειτα από μια «σωματικά επώδυνη και ψυχολογικά εξαντλητική» παραμονή στο νοσοκομείο. Παρά την αντιμετώπιση των τραυμάτων της, δηλώνει ότι δυσκολεύεται ακόμη με απλές καθημερινές δραστηριότητες.

Οι εισαγγελείς ζητούν συνολικά πρόστιμο 18 εκατομμυρίων SEK (Κορόνα Σουηδίας), περίπου δηλαδή 1,6 εκατ. ευρώ, από το Gröna Lund, υποστηρίζοντας ότι το θεματικό πάρκο δεν τήρησε τα πρότυπα ασφαλείας για τα εξαρτήματα των παιχνιδιών.

Οι τρεις εταιρείες αρνούνται οποιαδήποτε αμέλεια, με το Gröna Lund μέχρι στιγμής να αρνείται να καταβάλει αποζημιώσεις στα θύματα.

Ο Mikael Elmegard πρόσθεσε: «Χαιρόμαστε που αυτή η δίκη ξεκίνησε επιτέλους, ώστε να καθοριστεί η ευθύνη μια για πάντα. Θεωρούμε σημαντικό να λογοδοτήσει κάποιος. Αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί».

