Βενεζουέλα: Σταμάτησε τη λειτουργία του το μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας

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Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Βενεζουέλας, το Amuay, με δυναμικότητα 645.000 βαρελιών ημερησίως, σταμάτησε τη λειτουργία του την Κυριακή, ύστερα από εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στη δυτική πολιτεία Φάλκον, σύμφωνα με εργαζομένους της εγκατάστασης και πηγές τις οποίες επικαλείται το Reuters.

Η μονάδα θεωρείται κρίσιμη για την εγχώρια παραγωγή καυσίμων και βρισκόταν ήδη σε μειωμένη δραστηριότητα, επεξεργαζόμενη περίπου 137.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως πριν από πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Σοβαρές δυσκολίες στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

Οι Αρχές και οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια και νοικοκυριά, μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα.