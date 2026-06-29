Ένταση στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν με τουλάχιστον 35 νεκρούς

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Οι δυνάμεις ασφαλείας του Πακιστάν πραγματοποίησαν την Κυριακή χερσαία επιχείρηση κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενη από στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα σε κρησφύγετα και βάσεις μαχητών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 35 ένοπλοι, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πακιστανικές Αρχές.

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η επιχείρηση ήταν απάντηση στις αλλεπάλληλες επιθέσεις ενόπλων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την αφγανική πλευρά.

Ύστερα από πολύνεκρη επίθεση στο Καράτσι

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την πολύνεκρη επίθεση στο περιφερειακό αρχηγείο στο Καράτσι, όπου τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν ένοπλοι επιτέθηκαν με όπλα και εκρηκτικά.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εξουδετέρωσαν τρεις από τους δράστες και συνέλαβαν έναν ακόμη, ο οποίος, σύμφωνα με τον πακιστανικό στρατό, είναι Αφγανός υπήκοος.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Τζαμάατ-ουλ-Αχράρ, αποσχισθείσα οργάνωση των Πακιστανών Ταλιμπάν (TTP).

Σύμφωνα με τον Ταράρ, οι τελευταίες επιχειρήσεις είχαν στόχο υποδομές και ασφαλή καταφύγια των Πακιστανών Ταλιμπάν, οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι για το μεγαλύτερο μέρος των επιθέσεων εναντίον των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Αν και οι Πακιστανοί Ταλιμπάν αποτελούν ξεχωριστή οργάνωση από τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, οι δύο ομάδες διατηρούν στενούς δεσμούς. Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε μαχητές του TTP, κατηγορία που η αφγανική πλευρά απορρίπτει.

Τεταμένες σχέσεις

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Οι επιδρομές σημειώνονται λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τις αεροπορικές επιθέσεις του Πακιστάν σε στόχους εντός του Αφγανιστάν και έρχονται έπειτα από μήνες διασυνοριακών συγκρούσεων που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Παρά τις επανειλημμένες διεθνείς προσπάθειες διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών με τη συμμετοχή της Κίνας, δεν έχει επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία. Το Πεκίνο είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι Πακιστάν και Αφγανιστάν συμφώνησαν να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση και να αναζητήσουν διπλωματική λύση, ωστόσο η βία στα σύνορα συνεχίζεται.