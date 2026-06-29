Κολοράντο (ΗΠΑ): Τρεις νεκροί πυροσβέστες στις μάχες με τις φλόγες

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Είναι τρεις οι πυροσβέστες οι οποίοι σκοτώθηκαν στο Κολοράντο (ΗΠΑ) όταν παγιδεύτηκαν σε ταχέως κινούμενη πυρκαγιά η οποία μαίνεται κατά μήκος των ομοσπονδιακών συνόρων με τη Γιούτα.

Οι πυροσβέστες, που επιχειρούσαν σε συνθήκες «εκρηκτικής» εξάπλωσης της φωτιάς, χρησιμοποίησαν προστατευτικά καταφύγια έκτακτης ανάγκης όταν η πυρκαγιά τους περικύκλωσε, ωστόσο δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Δύο ακόμη μέλη πληρώματος τραυματίστηκαν με εγκαύματα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες σε όλη τη Νοτιοδυτική περιοχή των ΗΠΑ, με υψηλό κίνδυνο για ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών στην περιοχή Four Corners, όπου συναντώνται Κολοράντο, Γιούτα, Αριζόνα και Νέο Μεξικό.

Ακραία εξάπλωση πυρκαγιών

Οι ισχυροί άνεμοι, η ακραία ζέστη και η ξηρασία έχουν δημιουργήσει περιβάλλον «ακραίας εξάπλωσης πυρκαγιών», με τις αρχές να προειδοποιούν ότι νέα μέτωπα μπορούν να ξεσπάσουν και να εξαπλωθούν μέσα σε λίγες ώρες.

Περισσότερες από δώδεκα ενεργές πυρκαγιές καταγράφονται στη Γιούτα, ενώ νέες εστίες ξεσπούν καθημερινά σε Κολοράντο, Αριζόνα και Νεβάδα.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή της Γιούτα έχει ήδη κάψει εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, καταστρέφοντας και τμήματα χιονοδρομικών εγκαταστάσεων, ενώ παραμένει ανεξέλεγκτη.

Πού αποδίδονται

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν την ένταση των πυρκαγιών σε συνδυασμό παραγόντων, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα εξαιρετικά ξηρά εδάφη, καθώς και στο ιστορικά χαμηλό χιονοκάλυμμα του χειμώνα.

Οι αρχές σε Κολοράντο και Γιούτα έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Εθνοφρουράς και έχουν επιβληθεί περιορισμοί, όπως απαγορεύσεις πυροτεχνημάτων, ενόψει της περιόδου υψηλού κινδύνου.

Σε ορισμένες περιοχές των δυτικών ΗΠΑ καταγράφονται προληπτικές διακοπές ρεύματος, καθώς οι εταιρείες κοινής ωφέλειας επιχειρούν να μειώσουν τον κίνδυνο πρόκλησης νέων πυρκαγιών από ηλεκτρικά δίκτυα υπό έντονη πίεση.