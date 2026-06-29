Νετανιάχου: «Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα τη συνεχιζόμενη εμπρηστική ρητορική Ερντογάν»

“Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα τη συνεχιζόμενη εμπρηστική ρητορική του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και προτίθεται να θέσει το ζήτημα κι ενώπιον των ΗΠΑ”, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατά τη χθεσινή (Κυριακή) συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με το γραφείο του να επιβεβαιώνει τις σχετικές πληροφορίες στην εφημερίδα The Times of Israel.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο Ερντογάν επαναλαμβάνει σχεδόν καθημερινά εκκλήσεις για την καταστροφή του Ισραήλ, τονίζοντας πως το ισραηλινό κράτος δεν μπορεί να αγνοήσει τέτοιου είδους δηλώσεις.

«Σχεδόν δεν περνάει μέρα χωρίς ο Ερντογάν να ζητά την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Λαμβάνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά, γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε μάθει από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει ότι σκοπεύει να σας καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνετε στα σοβαρά», φέρεται να δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα ενημερώσει και την αμερικανική πλευρά για τις δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας, επισημαίνοντας πως «θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτά τα σχόλια. Δεν τα αγνοούμε».

Κάνουν λόγο για κλιμάκωση επιθέσεων

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το τελευταίο διάστημα τόσο ο Ερντογάν όσο και άλλοι υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει τις επιθετικές δηλώσεις κατά του Ισραήλ. Ενδεικτικά, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας κάλεσε νωρίτερα μέσα στον μήνα τη χώρα να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ.

Από την έναρξη του πολέμου, που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Τούρκος πρόεδρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο έντονων επικριτών του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή. Έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την ισραηλινή κυβέρνηση για γενοκτονία στη Γάζα, έχει χαιρετίσει τα εντάλματα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά Ισραηλινών αξιωματούχων και έχει ζητήσει από τον ΟΗΕ να εξετάσει τη χρήση βίας κατά του Ισραήλ.

«Είθε ο Αλλάχ, στο όνομά του, να καταστρέψει το σιωνιστικό Ισραήλ»

Δυτικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν επίσης αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια προσευχής για το τέλος του Ραμαζανιού τον Μάρτιο του 2025, ο Ερντογάν ευχήθηκε την καταστροφή του Ισραήλ, λέγοντας: «Είθε ο Αλλάχ, στο όνομά του, να καταστρέψει το σιωνιστικό Ισραήλ».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, άφησε την περασμένη εβδομάδα να εννοηθεί ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να είχε εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν προς υποστήριξη της Τεχεράνης, εξαιτίας της στάσης του Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ. Ωστόσο, η Τουρκία δεν είχε δώσει καμία ένδειξη ότι σχεδίαζε να συμμετάσχει στη σύγκρουση.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι εξετάζει την πώληση οπλικών συστημάτων στην Τουρκία ενόψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 και δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών. Η προοπτική αυτή, σύμφωνα με ισραηλινές αναφορές, προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Ιερουσαλήμ εδώ και αρκετούς μήνες.