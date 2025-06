Βενετία: Ακτιβιστές σχεδιάζουν «παρέμβαση» στον γάμο του Τζεφ Μπέζος – «Δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ»

Ακτιβιστές στη Βενετία έχουν ξεκινήσει μια σειρά διαμαρτυριών κατά του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ο οποίος πρόκειται να παντρευτεί την αρραβωνιαστικιά του Λόρεν Σάντσεζ την επόμενη εβδομάδα, σε μια πολυτελή τελετή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που μπορεί να προκαλέσει το κλείσιμο τμημάτων της διάσημης πόλης.

Οι διοργανωτές λένε ότι οι διαμαρτυρίες – που επιμένουν ότι θα είναι απολύτως ειρηνικές – έχουν διπλό σκοπό. «Θέλουμε να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος σε όλη την πόλη και να πούμε πως άνθρωποι όπως ο Μπέζος – που αντιπροσωπεύουν ένα μέλλον και έναν κόσμο που δεν θέλουμε – δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ», δήλωσε η Φεντερίκα Τονινέλι, αναφερόμενη στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μπέζος και τη στενή του σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ωστόσο, ο δήμαρχος Λουίτζι Μπρουνιάρο εξέφρασε την αγανάκτησή του: «Ντρέπομαι για τους διαδηλωτές. Ποια άλλη πόλη θα οργανωνόταν εναντίον του γάμου ενός τόσο σημαντικού ανθρώπου; Ελπίζω [ο Μπέζος] να μην το ξανασκεφτεί».

Ο κοσμηματοπώλης Σέτρακ Τοκατζιάν, επικεφαλής του συλλόγου καταστηματαρχών της Πλατείας Αγίου Μάρκου, δήλωσε στα ιταλικά μέσα:

«Όποιος διαμαρτύρεται κάνει κακό στην πόλη. Εκδηλώσεις σαν κι αυτή φέρνουν δουλειά και πλούτο. Αλλιώς, μας μένει μόνο ο ολοένα και φτηνότερος τουρισμός».

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ, συγγραφέας και πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων, είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια και αρραβωνιάστηκαν το 2023.

Αν και οι λεπτομέρειες του γάμου δεν έχουν αποκαλυφθεί, η συλλογικότητα No Space for Bezos πιστεύει ότι ο γάμος θα γίνει στον ναό της Μονής του Ελέους, που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα.

