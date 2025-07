Τροχαίο-σοκ: Ανατροπή σχολικού λεωφορείου με ένα νεκρό παιδί – Συγκλονίζει η μαρτυρία ήρωα πυροσβέστη

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ένας πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας αναδείχθηκε σε ήρωα όταν έσπευσε να σώσει παιδιά παγιδευμένα σε σχολικό λεωφορείο που ανετράπη στο Σόμερσετ, λίγα λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης στον δρόμο A396, κοντά στο Wheddon Cross, όταν ένα λεωφορείο 70 θέσεων που μετέφερε μαθητές από το Minehead Middle School ανετράπη, επιστρέφοντας από εκδρομή στο Exmoor Zoo. Όπως αναφέρει η Daily Mail, το λεωφορείο μετέφερε παιδιά ηλικίας εννέα και δέκα ετών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της λεγόμενης «Εμπλουτισμένης Εβδομάδας» (Enrichment Week).

Ένα παιδί δυστυχώς κατέληξε επί τόπου, ενώ 21 άλλα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο, που περιγράφεται από τη Daily Mail ως «απομακρυσμένο και αγροτικό».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, αποκαλύφθηκε – σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail – ότι ένας πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας που τύχαινε να ακολουθεί το λεωφορείο, αντέδρασε άμεσα, ξεκινώντας τον απεγκλωβισμό των επιβατών πριν καν φτάσουν οι διασώστες.

Ο Gavin Ellis, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Devon and Somerset, εξήρε τον πυροσβέστη, δηλώνοντας: «Είμαι ευγνώμων στον πυροσβέστη εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν πίσω από το λεωφορείο τη στιγμή της σύγκρουσης και κατάφερε να αναλάβει άμεση δράση για την απελευθέρωση των τραυματιών».

Ο Αρχιεπιθεωρητής Mark Edgington από την Αστυνομία Avon and Somerset επιβεβαίωσε την τραγική απώλεια, αναφέροντας: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένα παιδί έχασε τη ζωή του. Θα πρέπει να ακολουθηθεί η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης, όμως οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένεια του παιδιού, στην οποία ήδη παρέχουμε στήριξη μέσω ειδικά εκπαιδευμένου αξιωματικού».

Το σχολείο Minehead Middle School είχε ανακοινώσει την εκδρομή στον ζωολογικό κήπο στον ιστότοπό του, ως μέρος των δραστηριοτήτων «Εμπλουτισμένης Εβδομάδας» για τους μαθητές της πέμπτης τάξης.

Στεφάνια και λουλούδια άρχισαν να τοποθετούνται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής έξω από το Minehead Middle School, στον απόηχο του τραγικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί και τραυμάτισε άλλα 21.

Μαθητές και προσωπικό από το γειτονικό Kingsmead School στο Wiveliscombe άφησαν μια κάρτα συλλυπητηρίων συνοδευόμενη από ένα μπουκέτο λουλούδια. Το συγκινητικό μήνυμα στην κάρτα ανέφερε:

«Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα παιδιά, τους γονείς, το προσωπικό και όσους εμπλέκονται στη μεταφορά.»

Το Minehead Middle School, που φιλοξενεί παιδιά ηλικίας 9 έως 14 ετών και βρισκόταν μόλις πέντε ημέρες πριν το τέλος του σχολικού έτους, παρέμεινε κλειστό την Παρασκευή σε ένδειξη πένθους.

Μια εκπαιδευτικός του σχολείου έκανε συγκλονιστική ανάρτηση στο Facebook, απευθυνόμενη στους μαθητές της:

«Αγαπημένοι μου μαθητές, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανη για εσάς. Ήσασταν απίστευτα γενναίοι. Φροντίσατε ο ένας τον άλλον σε ένα γεγονός που άλλαξε τις ζωές μας. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη που είμαι δασκάλα σας. Ευχαριστώ και τους υπέροχους συναδέλφους μου που έδωσαν τη δική τους μάχη για να βοηθήσουν όσο περισσότερους μπορούσαν. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλους τους γονείς, τους κηδεμόνες, τις οικογένειες και τους φίλους που επλήγησαν. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους των σωστικών συνεργείων που έσωσαν ζωές, καθώς και στους πολίτες που νοιάστηκαν για εμάς — και πάνω απ’ όλα για τα υπέροχα παιδιά μας».

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε με τρόμο τη σκηνή, λέγοντας ότι το λεωφορείο έπεσε από απότομη πλαγιά στην περιοχή Cutcombe Hill, ανάμεσα στο Wheddon Cross και το Timberscombe.

«Το λεωφορείο κατρακύλησε την πλαγιά. Είναι πολύ απότομη εδώ και πρόκειται για μεγάλο όχημα. Δεν υπάρχουν στηθαία ή κάποια προστασία. Εμείς οι ντόπιοι το έχουμε συνηθίσει, ούτε που το προσέχουμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι το πιο σοβαρό περιστατικό που θυμάμαι να συμβαίνει εδώ. Είναι τραγικό… Λυπάμαι τόσο πολύ για όλα αυτά τα παιδιά», ανέφερε.

Ο Gavin Ellis από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Devon and Somerset περιέγραψε την επιχείρηση διάσωσης λέγοντας: «Ειδοποιηθήκαμε για ένα σοβαρό συμβάν με σχολικό λεωφορείο που είχε ανατραπεί ανάποδα και είχε γλιστρήσει περίπου 6 μέτρα κάτω από την πλαγιά. Οι ομάδες μας πραγματοποίησαν δύσκολους απεγκλωβισμούς κάτω από πολύ απαιτητικές συνθήκες, ενώ παρείχαν και ιατρική υποστήριξη στους τραυματίες μαζί με τους συναδέλφους του ΕΚΑΒ. Ήταν μια ιδιαίτερα πολύπλοκη και τεχνικά δύσκολη επιχείρηση, και είμαι ευγνώμων για την αφοσίωση και τις ενέργειες των πληρωμάτων μας που έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να σώσουν ζωές, όσο πιο γρήγορα και με ασφάλεια γινόταν.»

Ο Πρωθυπουργός, Σερ Κιρ Στάρμερ, έκανε την ακόλουθη δήλωση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter):

«Συγκλονιστική η ενημέρωση για το δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο στο Somerset. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να αποδώσουν τον πόνο για τον θάνατο ενός παιδιού. Οι σκέψεις μου είναι με τους γονείς, την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσοι επλήγησαν. Ευχαριστώ τους ανθρώπους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που ανταποκρίνονται με αυταπάρνηση.

Ενημερώνομαι συνεχώς για την πορεία της κατάστασης.»

