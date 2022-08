Τραγωδία στην Κούβα: 16 πυροσβέστες νεκροί από τη φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Η φωτιά που μαινόταν για μια εβδομάδα στις αρχές του Αυγούστου σε εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων στη Κούβα στοίχισε τη ζωή 16 πυροσβεστών, οι 14 εκ των οποίων είναι αδύνατο να αναγνωριστούν.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά, ενώ άλλοι δεκατέσσερις είχαν κηρυχθεί αγνοούμενοι. Την Τετάρτη ο Χόρχε Γκονσάλες Πέρες, πρόεδρος της Κουβανικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, επιβεβαίωσε ότι οι αγνοούμενοι έχασαν τη ζωή τους στον τόπο της καταστροφής.

«Με δεδομένο ότι τα λείψανα που βρέθηκαν είχαν εκτεθεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι δυνατό να εξαχθεί γενετικό υλικό», εξήγησε ο κ. Γκονσάλες Πέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι κηδείες των πεσόντων θα τελεστούν την Παρασκευή, ανακοίνωσε η προεδρία της Κούβας, που κήρυξε επίσης διήμερο εθνικό πένθος.

Η πυρκαγιά, η οποία προκλήθηκε από κεραυνό, εκδηλώθηκε την 5η Αυγούστου σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων στη Ματάνσας, τον μεγαλύτερο της Κούβας, 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Αβάνας. Τέσσερις τεράστιες δεξαμενές, που περιείχαν ως και 52 εκατομμύρια λίτρα αργού πετρελαίου ή μαζούτ, κάηκαν. Η εγκατάσταση διέθετε οκτώ τέτοιες δεξαμενές.

We need to pray for Cuba, 🙏🏽🙏🏽, #fuerzaCuba pic.twitter.com/ywXnaI1iUa

— xsurgeon (@xsurgeon3) August 8, 2022