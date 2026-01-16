Θανάσης Βαγιάτας: Πέθανε ο δημιουργός του θρυλικού ουζερί «Βομβίδια» – Ήταν ο άνθρωπος πίσω από τη… μυστική συνταγή για τα σουτζουκάκια

  • Πέθανε σε ηλικία 84 χρονών ο Θανάσης Βαγιάτας, ο δημιουργός του θρυλικού ουζερί «Βομβίδια» στην αγορά Μοδιάνο της Θεσσαλονίκης.
  • Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 τα «Βομβίδια» καθιερώθηκαν ως πολιτικο-δημοσιογραφικό στέκι της Θεσσαλονίκης, από όπου πέρασαν πολιτικοί, δημοσιογράφοι και άλλοι επαγγελματίες.
  • Ο Θανάσης έψηνε τα «βομβίδια» (σουτζουκάκια με μυστική συνταγή), ενώ το ουζερί συνεχίζει την πορεία του με νέο ιδιοκτήτη, συγγενή του, μετά την αποχώρησή του λόγω συνταξιοδότησης.
Σήφης Γαρυφαλάκης

Πέθανε το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου σε ηλικία 84 χρονών, ο Θανάσης Βαγιάτας, ο δημιουργός του ουζερί ” Βομβίδια” στην αγορά Μοδιάνο της Θεσσαλονίκης.

Ξεκίνησε με μια μικρή γωνία, σε μια από τις στοές, στην είσοδο της από την οδό Β. Ηρακλείου, όπου οι πελάτες στέκονταν απέξω, τρώγοντας και πίνοντας στα όρθια, με λίγους τυχερούς να βρίσκουν σκαμπό.

Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 τα “Βομβίδια” καθιερώθηκαν ως πολιτικο- δημοσιογραφικό στέκι της Θεσσαλονίκης, καθώς πέρασαν από εκεί πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, νομάρχες, δημοσιογράφοι, κομματικά στελέχη, δικηγόροι, γιατροί και άλλοι επαγγελματίες της αγοράς.

Έγιναν σημείο αναφοράς και πρότυπο στο είδος του κι έγραψαν ιστορία οι μαραθώνιες ουζοποσίες, οι πολιτικές συζητήσεις και οι πλάκες, με τον Θανάση να ψήνει τα βομβίδια (σουτζουκάκια με μυστική συνταγή), αλλά και με το χιούμορ και την ψυχραιμία του να καθησυχάζει τα οινοπνεύματα.

Σταδιακά τα “Βομβίδια” αναπτύχθηκαν χωροταξικά και μετά την αποχώρηση του, λόγω συνταξιοδότησης, με τον νέο ιδιοκτήτη, που είναι συγγενής του, επεκτάθηκαν ακόμα περισσότερο, και συνεχίζουν την πορεία τους.

Η κηδεία του Θανάση Βαγιάτα θα γίνει την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στις 14.15, στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο Θανάσης Βαγιάτας

21:21 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

