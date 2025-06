Τελ Αβίβ: Προσγειώθηκε η πρώτη πτήση από Κύπρο επαναπατρισμού Ισραηλινών πολιτών

Η πρώτη πτήση επαναπατρισμού Ισραηλινών, που είχαν αποκλειστεί στο εξωτερικό λόγω της ακύρωσης των αεροπορικών συνδέσεων μετά το ξέσπασμα την Παρασκευή εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, προσγειώθηκε σήμερα σε αεροδρόμιο κοντά στο Τελ Αβίβ, ανακοίνωσαν οι αερολιμενικές αρχές.

«Πριν από λίγο η πρώτη πτήση της επιχείρησης “Επιστροφή με πλήρη ασφάλεια” προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίτερα από τις αρχές, στην οποία διευκρινίζεται ότι την πτήση πραγματοποίησε η εθνική αεροπορική εταιρεία El Al και ότι έφερε επιβάτες από την Λάρνακα της Κύπρου.

Η Ισραηλινή υπουργός Μεταφορών, Μίρι Ρεγκέβ, που είχε την πρωτοβουλία για την επιχείρηση αυτή, όπως και άλλοι αξιωματούχοι, υποδέχθηκαν τους επιβάτες κατά την άφιξή τους.

The first El Al flight touches down at Tel Aviv’s Ben Gurion Airport since the outbreak of hostilities with Iran.

Only inbound flights are operating—flights carrying those stranded abroad who are trying to enter Israel. No outgoing flights are currently operating.… pic.twitter.com/Fls4sJwklM

— Viory Video (@vioryvideo) June 18, 2025