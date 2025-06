Συναγερμός στο Μπαχρέιν: Ήχησαν σειρήνες – Καλούνται οι πολίτες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν απηύθυνε επείγουσα σύσταση προς πολίτες και κατοίκους της χώρας, μετά την ενεργοποίηση σειρήνας συναγερμού.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο ανέφερε: «Η σειρήνα έχει ηχήσει. Καλούνται οι πολίτες και οι κάτοικοι να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος».

The siren has been sounded. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place

