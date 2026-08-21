Συναγερμός στη Σουηδία: Αρκετοί τραυματίες έπειτα από επίθεση με σπαθί σε σχολείο

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα σχολείο στη Σουηδία από έναν άνθρωπο που ήταν οπλισμένος με σπαθί, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο δήμος της Φαγκέρστα στην κεντρική Σουηδία.
«Ένας δράστης οπλισμένος με σπαθί εισέβαλε στο σχολείο Brinell και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους. Η αστυνομία βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος και πραγματοποιεί έρευνα στο σχολείο. Ο δράστης βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση. Τα Brinellskolan, Olympen, Fagerstahallen, Risbroskolan, Skogsgläntan, Björksta, Prästkragen και Norrbybacken βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού» αναφέρει στην ακακοίνωσή του ο ο Δήμος της Φαγκέρστα.
Η αστυνομία αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι έχει συλληφθεί ένα άτομο, σύμφωνα με το swedenherald.com.
Several injured in sword attack at school in Fagersta, Sweden
A person armed with a sword attacked Brinellskolan in Fagersta on Friday, wounding several people, the municipality said.
Police detained the perpetrator at the scene. Multiple schools and buildings in the area were… pic.twitter.com/FMaTyQeqER
— Vitamvivere (@Vitamvivere) August 21, 2026