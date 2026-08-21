Συναγερμός στη Σουηδία: Αρκετοί τραυματίες έπειτα από επίθεση με σπαθί σε σχολείο

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολείο στη Φαγκέρστα της Σουηδίας από έναν δράστη οπλισμένο με σπαθί.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Johan Nilsson/TT
Φωτογραφία: Johan Nilsson/TT
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα σχολείο στη Σουηδία από έναν άνθρωπο οπλισμένο με σπαθί, σύμφωνα με τον δήμο της Φαγκέρστα.
  • «Ένας δράστης οπλισμένος με σπαθί εισέβαλε στο σχολείο Brinell και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους», αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου.
  • Ο δράστης βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση, ενώ πολλά σχολεία και κτίρια στην περιοχή έχουν αποκλειστεί.

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Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα σχολείο στη Σουηδία από έναν άνθρωπο που ήταν οπλισμένος με σπαθί, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο δήμος της Φαγκέρστα στην κεντρική Σουηδία.

«Ένας δράστης οπλισμένος με σπαθί εισέβαλε στο σχολείο Brinell και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους. Η αστυνομία βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος και πραγματοποιεί έρευνα στο σχολείο. Ο δράστης βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση. Τα Brinellskolan, Olympen, Fagerstahallen, Risbroskolan, Skogsgläntan, Björksta, Prästkragen και Norrbybacken βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού» αναφέρει στην ακακοίνωσή του ο ο Δήμος της Φαγκέρστα.

Η αστυνομία αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι έχει συλληφθεί ένα άτομο, σύμφωνα με το swedenherald.com.

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