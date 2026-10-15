Στο «κόκκινο» η ένταση μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας – Παρέμβαση Ρούμπιο υπό τον φόβο πολέμου

Οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας εγείρουν ανησυχίες για νέα ένοπλη σύγκρουση στο Κέρας της Αφρικής, με τις ΗΠΑ να καλούν τις δύο χώρες να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων τους. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας, Άμπιι Άχμεντ, εν μέσω στρατιωτικής κινητικότητας και αλληλοκατηγοριών για απόπειρες αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Στο «κόκκινο» η ένταση μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ΗΠΑ απευθύνουν έκκληση σε Αιθιοπία και Ερυθραία να αποφύγουν την κλιμάκωση, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να υπογραμμίζει ότι «όλες οι χώρες στο Κέρας της Αφρικής πρέπει να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων τους».
  • Η ένταση αναζωπυρώθηκε μετά την ανάπτυξη Ερυθραίων στρατιωτών στην περιοχή Τιγκράι, με την Αιθιοπία να κατηγορεί την Ερυθραία για «απροκάλυπτη επίθεση». Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για απόπειρες αποσταθεροποίησης.
  • Οι δύο χώρες οδηγήθηκαν σε αιματηρό πόλεμο το 1998-2000 λόγω εδαφικών διαφορών, και η πρόσφατη επανεμφάνιση της έντασης αναζωπυρώνει τους φόβους για νέα σύγκρουση.

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Οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας προκαλούν ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας ένοπλης σύγκρουσης στο Κέρας της Αφρικής, με τις ΗΠΑ να απευθύνουν έκκληση στις δύο γειτονικές χώρες να αποφύγουν την κλιμάκωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας, Άμπιι Άχμεντ, υπογραμμίζοντας ότι «όλες οι χώρες στο Κέρας της Αφρικής πρέπει να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων τους και να αποφεύγουν τις διασυνοριακές εισβολές», σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στρατιωτική κινητικότητα και αλληλοκατηγορίες

Η ένταση αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες, μετά την ανάπτυξη Ερυθραίων στρατιωτών στην περιοχή Τιγκράι, στη βόρεια Αιθιοπία. Η κυβέρνηση της Αντίς Αμπέμπα κατηγόρησε την Ασμάρα για «απροκάλυπτη επίθεση», ενώ η Ερυθραία αντέτεινε ότι η Αιθιοπία διεξάγει εναντίον της έναν μακροχρόνιο «επιθετικό πόλεμο».

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται, το τελευταίο διάστημα, για απόπειρες αποσταθεροποίησης, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ερυθραία απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Αιθιοπία το 1993, έπειτα από δεκαετίες ένοπλου αγώνα. Οι δύο χώρες οδηγήθηκαν σε έναν αιματηρό πόλεμο την περίοδο 1998-2000, με αφορμή εδαφικές διαφορές.

Οι σχέσεις τους βελτιώθηκαν το 2018, μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας της Αιθιοπίας από τον Άμπιι Άχμεντ, ωστόσο το τελευταίο διάστημα η ένταση επανήλθε, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για νέα σύγκρουση στην περιοχή.

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