Σουηδία: Τουλάχιστον 10 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Στοκχόλμη

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κτίριο στην Στοκχόλμη.
  • Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε σοβαρότερα και διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Εννέα επιβάτες δέχθηκαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, με ορισμένους να μεταφέρονται σε νοσοκομείο.
  • Αυτόπτης μάρτυνας δήλωσε πως είδε «αιμόφυρτους επιβάτες, σε κατάσταση σοκ» να απομακρύνονται από τον τόπο. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Σουηδία: Τουλάχιστον 10 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Στοκχόλμη
Αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο όπου το λεωφορείο έπεσε πάνω σε κτίριο. Πηγή: Fredrik Sandberg/TT

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο εξετράπη σήμερα της πορείας του και προσέκρουσε σε πρόσοψη κτιρίου στην Στοκχόλμη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Σουηδίας.

Συνολικά 17 άνθρωποι επέβαιναν στο λεωφορείο τη στιγμή του ατυχήματος, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα, 17:00 στην Ελλάδα) στο προάστιο Λιλιεχόλμεν. Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε σοβαρότερα και διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ εννέα επιβάτες δέχθηκαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες και ορισμένοι εξ αυτών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα Aftonbladet πως είδε αιμόφυρτους επιβάτες, σε κατάσταση σοκ, να απομακρύνονται από τον τόπο του ατυχήματος.

Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Στις 14 Νοεμβρίου, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο παρέσυρε κόσμο που περίμενε σε στάση λεωφορείου στην Στοκχόλμη. Η έρευνα των αρχών διαπίστωσε πως ο οδηγός αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και δεν ασκήθηκε δίωξη εναντίον του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Αστικές συγκοινωνίες: Τέλος από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα χάρτινα εισιτήρια – Έρχονται τα «ThessTicket»

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση κατά 0,13% – Στα 151,52 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:16 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ιράν: Ογκώδεις, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε Τεχεράνη και Ισφαχάν – Το κίνημα κατά της ακρίβειας εξαπλώνεται

Μετά τους εμπόρους, οι φοιτητές: το κίνημα διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας και της επιδείνωσης...
19:45 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την ανάπτυξη πυραυλικού συστήματος Oreshnik στην Λευκορωσία – Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Λουκασένκο

Η Ρωσία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει την ανάπτυξη στη Λευκορωσία...
19:11 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων – «Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πούτιν»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι , δήλωσε ότι το Κίεβο συζήτησε με τον πρόεδρο των...
18:55 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία: Έχει κρυοθάλαμο, ιδιωτικό νοσοκομείο και επίχρυσο μπάνιο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει κατηγορηθεί ότι απέκτησε κρυφά ένα υπερπολυτελές παλάτι αξίας άνω των ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι