Σοκ στην Βραζιλία: Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε καταστήματα τουριστικής πόλης – Τουλάχιστον 10 νεκροί

Ένα μικρό αεροπλάνο με 10 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα σε καταστήματα στο κέντρο της τουριστικής πόλης Γκραμάντο στη νότια Βραζιλία, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν επιζώντες.

«Δυστυχώς, οι πρώτες αναφορές λένε ότι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος δεν επιβίωσαν», έγραψε ο κυβερνήτης Εντουάρντο Λάιτε σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local.

Σύμφωνα με το γραφείο δημόσιας ασφάλειας του κρατιδίου Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, τουλάχιστον 15 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, οι περισσότεροι με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού εξαιτίας πυρκαγιάς που προκάλεσε η συντριβή.

Το αεροπλάνο φέρεται να χτύπησε πρώτα την καμινάδα ενός κτηρίου, στη συνέχεια τον δεύτερο όροφο ενός σπιτιού, προτού συντριβεί σε ένα κατάστημα επίπλων, ανέφεραν οι αρχές. Συντρίμμια έφθασαν επίσης μέχρι έναν ξενώνα εκεί κοντά.

Το Γκραμάντο, που βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή, είναι ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, που επλήγη νωρίτερα φέτος από πρωτοφανείς πλημμύρες με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, καταστροφές υποδομών και σημαντικό πλήγμα στην οικονομία του κρατιδίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, μια ιδιαίτερα πολυάσχολη περίοδο για την πόλη, που διακοσμείται με παραδοσιακά στολίδια και φιλοξενεί εορταστικές εκδηλώσεις.

