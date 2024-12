Σοκ στη Νέα Υόρκη: Έβαλε φωτιά στα ρούχα γυναίκας και την έκαψε ζωντανή μέσα σε συρμό του μετρό

Μία γυναίκα έχασε με φρικτό τρόπο την ζωή της, όταν ένας άνδρας της έβαλε φωτιά μέσα σε συρμό του μετρό το πρωί της Κυριακής (22/12) στη Νέα Υόρκη. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο.

Σύμφωνα με το CNN, ήταν περίπου 7:30 το πρωί όταν ο ύποπτος πλησίασε το θύμα σε βαγόνι τρένου και σκόπιμα της έβαλε φωτιά προτού διαφύγει από το σημείο.

Ο ύποπτος και το θύμα επέβαιναν σε μια αμαξοστοιχία προς το τέλος της γραμμής στη λεωφόρο Στίλγουελ στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις.

Όπως εκτιμάται, ο ύποπτος χρησιμοποίησε έναν αναπτήρα για να βάλει φωτιά στα ρούχα του θύματος, «τα οποία καταστράφηκαν πλήρως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», αναφέρει η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στον σταθμό εντόπισαν την γυναίκα να φλέγεται μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό, αναφέρει το CNN.

NYPD has arrested Sebastian Zapeta, a Guatemalan migrant, accused of setting a sleeping woman on fire on a New York subway and watching her burn to death. pic.twitter.com/Hv70Jl51W7

— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) December 23, 2024