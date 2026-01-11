Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού το Ισραήλ για ενδεχόμενη επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν

Σύνοψη από το

  • Το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για ενδεχόμενη παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, όπου συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.\n- Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να επέμβει και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι ‘έτοιμες να βοηθήσουν’ τους Ιρανούς διαδηλωτές.\n- Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

netanyahu Νετανιάχου

Το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για ενδεχόμενη παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, όπου συνεχίζονται για πολλοστή ημέρα οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, επεσήμαναν τρεις ισραηλινές πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες του Ιράν κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Χθες Σάββατο ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι “έτοιμες να βοηθήσουν” τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Οι πηγές, που ήταν παρούσες σε διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο Ισραήλ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει πρακτικά η κατάσταση υψηλού συναγερμού.

Εξάλλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες συνομίλησαν αλλά δεν αναφέρθηκε στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λιπώδες ήπαρ: Τα συμπτώματα στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο

Η Kate Winslet αποκαλύπτει: «Φιλούσα αγόρια και κορίτσια, δεν είχα αποφασίσει» – Πώς επηρέασε την καριέρα της;

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:Ποιοι πάνε από αύριο στα ΑΤΜ

Φοροδιαφυγή: Έρχονται νέα ψηφιακά όπλα από την ΑΑΔΕ- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:04 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να φύγουν από τη χώρα – Το μήνυμα Μαδούρο από τις φυλακές και οι διαπραγματεύσεις της προσωρινής προέδρου

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε το Σάββατο από τους πολίτες της να εγκαταλείψουν «αμέσως» τη Βενεζο...
10:48 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Με απειλές απαντά στον Τραμπ η Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε το Ισραήλ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ αν δεχθούμε επίθεση»

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικα...
10:07 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Μεγάλες διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ – «Πάρτε την ICE από τους δρόμους»

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μινεάπολης το Σάββατο για να καταγγείλουν τον φονικ...
08:53 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Εικόνες φρίκης στα νοσοκομεία του Ιράν: «Βλέπουμε στοιβαγμένα πτώματα» καταγγέλλουν διαδηλωτές – Φουντώνουν τα σενάρια για επέμβαση των ΗΠΑ

Εικόνες χάους επικρατούν στο Ιράν, όπου μαίνονται οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις εδώ και δύο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι