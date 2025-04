Ρωσία: Συνετρίβη βομβαρδιστικό αεροσκάφος στο Ιρκούτσκ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22M3 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή του σε ερημική περιοχή. Ωστόσο, ένα μέλος του πληρώματος εντοπίστηκε νεκρό.

Η συντριβή του ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους αποδίδεται σε μηχανική βλάβη.

