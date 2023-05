Ρωσία: Καταγγέλλει απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν από ουκρανικά drone

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για επίθεση με drone κατά του Κρεμλίνου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μία αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με Κρεμλίνο, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει την επίθεση ως μία «σχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια» και επισημαίνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να ανταποδώσει. Όπως ανέφερε, δύο drone χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτή την επίθεση στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά καταστράφηκαν από τις ρωσικές υπηρεσίες άμυνας.

Τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη, «δύο drone που στόχευαν το Κρεμλίνο εξουδετερώθηκαν χάρη στην χρησιμοποίηση των συστημάτων ραντάρ», ανακοίνωσε η ρωσική προεδρία.

«Το Κρεμλίνο αξιολόγησε αυτές τις ενέργειες ως σχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα δολοφονίας του προέδρου την παραμονή της Ημέρας της Νίκης, της Παρέλασης της 9ης Μαΐου», μεταδίδει το RIA, διευκρινίζοντας ότι ο Πούτιν δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν σημειώθηκαν υλικές ζημίες στο Κρεμλίνο.

Somebody knocked on the Kremlin roof last night, using two drones.

Source: Yakimanca/Telegram#Russia #Moscow pic.twitter.com/VNBD8PpS2t

— (((Tendar))) (@Tendar) May 3, 2023