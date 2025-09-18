Πυροβολισμοί στο σημείο ελέγχου Δυτικής Όχθης-Ιορδανίας – Δύο Ισραηλινοί νεκροί

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

σημείο ελέγχου Δυτικής Όχθης-Ιορδανίας
πηγή: AP/Sebastian Scheiner

Δύο Ισραηλινοί σκοτώθηκαν έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στο συνοριακό σταθμό Άλενμπι μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της ένοπλης επίθεσης έφτασε από την Ιορδανία μέσα σε ένα φορτηγό που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το Channel 12 αναφέρει ότι ο δράστης εμπλέκεται στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα και είχε ισραηλινή άδεια.

Αφού πυροβόλησε τους δύο άνδρες, οι ισραηλινές δυνάμεις ανταπέδωσαν τα πυρά και, σύμφωνα με τις αναφορές, σκότωσαν τον δράστη.

Στο σημείο υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας που ερευνούν την περιοχή για άλλους ύποπτους.

 

 

