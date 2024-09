Πούτιν: «Τρολάρει» την Κάμαλα Χάρις και αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές – Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Χαμογελώντας σαρκαστικά, ο Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θέλει να κερδίσει η Κάμαλα Χάρις τις προεδρικές εκλογές, για να εισπράξει την απάντηση του Λευκού Οίκου, να μην ανακατεύεται στα εσωτερικά των ΗΠΑ και μάλιστα στις προεδρικές εκλογές.

Η Ρωσία θέλει η Κάμαλα Χάρις να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επικαλούμενος, σε ένα περιπαικτικό, σύμφωνα με το Reuters, σχόλιο, το «μεταδοτικό» γέλιο της ως λόγο για να την προτιμήσει έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν μιλούσε μία ημέρα μετά την απαγγελία κατηγοριών από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε βάρος δύο στελεχών ρωσικών Mέσων Eνημέρωσης για φερόμενο σχέδιο να επηρεάσουν τις εκλογές του Νοεμβρίου διοχετεύοντας φιλορωσική προπαγάνδα.

Ο ηγέτης του Κρεμλίνου είχε πει νωρίτερα φέτος, προτού ο pρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποσυρθεί από την αναμέτρηση –σε ένα άλλο σχόλιο που θεωρήθηκε ευρέως ότι δεν έπρεπε να ληφθεί με την κυριολεκτική σημασία του– πως τον προτιμούσε από τον Τραμπ επειδή ο Μπάιντεν είναι ένας πιο προβλέψιμος «παλαιάς σχολής» πολιτικός.

Ο Πούτιν έκανε τη δήλωση , όταν έγινε γνωστό ότι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν πως η Ρωσία θέλει στην πραγματικότητα να κερδίσει ο Τραμπ επειδή είναι λιγότερο δεσμευμένος στην υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Έτσι, απαντώντας σε ερώτηση πώς βλέπει τις εκλογές τώρα, ο Πούτιν είπε σε ένα οικονομικό φόρουμ, που διεξάγεται στη ρωσική Άπω Ανατολή, πως είναι επιλογή του αμερικανικού λαού. Όμως πρόσθεσε στη συνέχεια ότι, όπως ο Μπάιντεν συνέστησε στους υποστηρικτές του να στηρίξουν τη Χάρις, «θα κάνουμε το ίδιο, θα την υποστηρίξουμε».

Vladimir Putin, with a coy smile, just endorsed Kamala Harris, drawing laughter from the crowd. He’s well aware that another four years of Democrat leadership and foreign policy will further weaken America to his advantage.

