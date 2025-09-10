Πολωνία: Μαχητικά αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» στον εναέριο χώρο της

Καταδιωκτικά της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.
«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων», ανέφερε ο Κοσίνιακ-Κάμις μέσω X. «Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε.
Polish fighter jets hunting Russian-Iranian drones over Lublin, Poland tonight after at least 5 traverse the country’s air space. pic.twitter.com/8Ymq5LzxOf
