Πόλεμος στο Ισραήλ: Μαρτυρίες στρατιωτών για αποκεφαλισμένα βρέφη σε κιμπούτς – Εικόνες φρίκης

«Η Χαμάς πραγματοποίησε «σφαγή» στο Κφαρ Αζά, στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία γυναίκες, παιδιά, νήπια και ηλικιωμένοι «σφαγιάστηκαν βάναυσα με τον τρόπο δράσης του ISIS», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) στο CNN την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει το Fox News, επικαλούμενο το τοπικό ισραηλινό πρακτορείο i24News, στρατιώτες των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) μετακινήθηκαν στην Kfar Aza, μία από τις κοινότητες (κιμπούτς) στις οποίες εισέβαλαν οι ένοπλοι της Χαμάς νωρίς το πρωί του Σαββάτου, και ανακάλυψαν περίπου 40 νεκρά μωρά, ορισμένα από τα οποία ήταν αποκεφαλισμένα – αναδεικνύοντας τη βιαιότητα των δυνάμεων εισβολής.

Οι ισραηλινές δυνάμεις απομάκρυναν τα πτώματα των θυμάτων που βρέθηκαν στην περιοχή, όταν βρήκαν τα λείψανα των παιδιών. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα οστά για να ταυτοποιήσουν τα θύματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

“Δεν είναι πόλεμος, δεν είναι πεδίο μάχης. Βλέπετε τα μωρά, τη μητέρα, τον πατέρα, στα υπνοδωμάτια τους, στα δωμάτια προστασίας τους και πώς τα σκότωσαν οι τρομοκράτες”, δήλωσε ο υποστράτηγος των IDF Itai Veruv, περιγράφοντας τη σκηνή, όπως μετέδωσε το i24News.

‘It’s not a war, it’s not a battle. It’s a massacre’

Journalists are let into Kfar Aza for the first time, four days after the community came under the shock attack by Hamas terrorists

