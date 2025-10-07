Πέθανε 20χρονη αφού εισέπνευσε το «αέριο του γέλιου» – «Τα μπαλόνια δεν είναι αθώα»

Η 20χρονη μακιγιέζ Έιμι Λούιζ Λέοναρντ από το Μπόλτον του Μάντσεστερ, στη Βρετανία, πέθανε έπειτα από εισπνοή μπαλονιών με υποξείδιο του αζώτου, γνωστό και ως «laughing gas» (αέριο του γέλιου), που προκάλεσαν θανατηφόρους θρόμβους στην καρδιά και τους πνεύμονές της.

Η Έιμι είχε εισπνεύσει το αέριο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο στις 29 Σεπτεμβρίου. Λίγο μετά την εισαγωγή της, αποκάλυψε στη μητέρα της ότι χρησιμοποιούσε τα μπαλόνια, αλλά ήταν πλέον αργά, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν τους θρόμβους στα ζωτικά όργανά της.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, η κοπέλα κατέληξε έπειτα από τρεις μέρες νοσηλείας, αφήνοντας τη μητέρα της, Κάτρινα Πρόκτορ, συντετριμμένη. Η 39χρονη μητέρα εξήγησε: «Δεν ήξερα ότι είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μέχρι που μου το είπε κάποιος. Πήγα αμέσως εκεί και τη ρώτησα τι είχε συμβεί».

Πρόσθεσε ότι η κόρη της αποκάλυψε πως είχε χρησιμοποιήσει «μπαλόνια γεμάτα υποξείδιο του αζώτου», που αυτή τη στιγμή είναι κατηγοριοποιημένο ως ναρκωτικό κατηγορίας C στη Βρετανία, με όσους το χρησιμοποιούν ή το προμηθεύουν να αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες.

Η ουσία προκαλεί στιγμιαία ευφορία, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να στερήσει το σώμα από οξυγόνο, να βλάψει το νευρικό σύστημα και σε σοβαρές περιπτώσεις να οδηγήσει σε παράλυση, θρόμβους ή ξαφνικό θάνατο.

Η μητέρα ανέφερε ότι η 20χρονη παραπονιόταν για πόνους στα πόδια πριν τον θάνατό της, που τώρα αποδίδει στη χρήση του «αερίου του γέλιου».

«Η Έιμι πήγαινε πολύ συχνά στο γυμναστήριο και ήταν πολύ δραστήρια, οπότε όταν άρχισε να νιώθει πόνους στα πόδια της, της είπα ότι έπρεπε να πάει στο γιατρό, αλλά ήταν αρκετά πεισματάρα», είπε. «Συνέχιζε να λέει ότι είχε χαμηλό σίδηρο – αλλά αυτό δεν ήταν αλήθεια. Ο πόνος προερχόταν από το τι έκανε το υποξείδιο του αζώτου στο σώμα της».

Η κατάσταση της Έιμι επιδεινώθηκε ραγδαία: «Κατέρρευσε την Τρίτη και δεν μπορούσε να μιλήσει. Οι γιατροί στο Νοσοκομείο του Μπόλτον την κρατούσαν στη ζωή».

Η μητέρα της τώρα ζητά αυστηρότερα μέτρα κατά των καταστημάτων που πωλούν υποξείδιο του αζώτου και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει για τους κινδύνους του ναρκωτικού. «Δεν θέλω να συμβεί αυτό σε καμία άλλη οικογένεια. Τα μπαλόνια δεν είναι αθώα. Τι πάει στραβά με το να περνάς καλά με φίλους, χωρίς να παίρνεις ναρκωτικά; Τι πάει στραβά με μερικά ποτήρια κρασί και λίγο χορό;»

«Αυτό δεν είναι καλός τρόπος να διασκεδάσει κανείς — προσφέρει μόνο μια τριών δευτερολέπτων ευφορία», τόνισε.