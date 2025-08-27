Όρμπαν: Σάλος με βίντεο από το «πολυτελές κάστρο» του – Τον κατηγορούν ότι το έχτισε με τα χρήματα των φορολογουμένων

Ένα βίντεο από μία έπαυλη που ανήκει στον πατέρα του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, συγκέντρωσε σήμερα περίπου 880.000 προβολές σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ανάρτησή του από έναν ανεξάρτητο βουλευτή, γνωστό για τη μάχη που δίνει κατά της διαφθοράς.

Τα πλάνα από το ακίνητο, όπου δεσπόζουν ένας καλοσυντηρημένος κήπος, μία πισίνα και μία τεράστια τραπεζαρία, αποδεικνύουν πως πρόκειται για ένα «πολυτελές κάστρο» και όχι ένα ταπεινό αγρόκτημα, όπως ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης του, είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής Άκος Χαντχάζι, εξηγώντας πως τράβηξε αυτά τα πλάνα την περασμένη εβδομάδα, αφού επισκέφθηκε το σημείο.

View this post on Instagram A post shared by Hadházy Ákos (@hadhazy.akos)



Οι εικόνες δείχνουν ότι «ο Όρμπαν και οι συνεργοί του οικοδομούν ένα παλάτι» με τα χρήματα των φορολογουμένων, έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου σε ένα σχόλιο που δημοσιεύτηκε κάτω από το βίντεο, το οποίο συγκέντρωσε 880.000 προβολές στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.



Ο Άντρας Καουκούσι, ένας ακόμη σχολιαστής, πρότεινε ο χώρος να χρησιμοποιηθεί ως ορφανοτροφείο ή νοσοκομείο.

View this post on Instagram A post shared by Hadházy Ákos (@hadhazy.akos)



Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο κατηγόρησε τον ανεξάρτητο βουλευτή ότι παραβίασε τον νόμο καθώς εισήλθε στον χώρο χωρίς άδεια.

Τα τελευταία χρόνια, σε πολλά άρθρα είχε αναφερθεί ότι ο Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί την έπαυλη Hatvanpuszta, ως ιδιωτικό ησυχαστήριο. Το ακίνητο βρίσκεται κοντά στη γενέτειρά του Φέλκσουτ, σε απόσταση περίπου 34 χιλιομέτρων δυτικά της Βουδαπέστης.

Ωστόσο, ο υπερσυντηρητικός ηγέτης αρνείται πως είναι ο ιδιοκτήτης του κάστρου.

📸💸 Astonishing new drone footage shows Viktor Orbán’s family’s lavish €30M Hatvanpuszta dacha (a former Habsburg estate) and zebras roaming nearby. Each week brings new details, making the mansion resemble Viktor Yanukovych’s infamous Mezhyhirya Residence. Video by @Telexhu pic.twitter.com/XxXUkB4ng2 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 11, 2025



Ο πατέρα του Γκιόζο, ηλικίας 84 ετών, προσφάτως είπε στη φιλοκυβερνητική ταμπλόιντ Bors πως αγόρασε το Hatvanpuszta το 2011 για να φτιάξει εκεί ένα αγρόκτημα.

Το γεγονός ότι το βίντεο αυτό έγινε viral εντάσσεται σε ένα πλαίσιο γενικευμένης αγανάκτησης μπροστά στη διαφθορά στην Ουγγαρία. Το περιβάλλον του Βίκτορ Όρμπαν βαρύνεται με υποψίες ότι πλούτισε θεαματικά χάρη στους δημόσιους διαγωνισμούς.

Η ΕΕ «πάγωσε» κονδύλια ύψους περίπου 19 δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για αυτήν τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, ιδίως λόγω των υποψιών για διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις.

Η κυβέρνηση Όρμπαν απορρίπτει τις κατηγορίες για διαφθορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ