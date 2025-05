Ουκρανία: Καταγγέλλει πάνω από 700 παραβιάσεις της τριήμερης εκεχειρίας από τη Ρωσία – «Αποδεικνύεται πως ήταν φάρσα»»

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παραβίασαν την τριήμερη κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε το Κρεμλίνο πάνω από 700 φορές, ανέφερε την Πέμπτη (8/5) ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, ώρες αφού τέθηκε επισήμως σε ισχύ.

«Όπως ήταν προβλέψιμο, η “κατάπαυση του πυρός για την παρέλαση” του (σ.σ. προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν αποδεικνύεται πως ήταν φάρσα», ανέφερε ο κ. Σιμπίχα μέσω X.

I just spoke with Ukraine’s military command, who provided information about the frontline situation. Predictably, Putin’s “Parade ceasefire” proves to be a farce.

According to our military data, despite Putin’s statements, Russian forces continue to attack across the entire…

