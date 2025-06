Ουκρανία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες – Νέα ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και επίθεση με drones

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε νέα ρωσικά πλήγματα με στόχο αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, όπως δήλωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα παιδί, στην περιοχή Τσερκάσι (κεντρική Ουκρανία), όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία μέσω Telegram.

Στην περιοχή Ιβάνο-Φρανκίφσκ, στα δυτικά της χώρας, πολύ μακριά από το μέτωπο, μια γυναίκα τραυματίστηκε και «μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», σύμφωνα με την Σβιτλάνα Ονίστσουκ, αξιωματούχο της περιοχής.

Επίσης, ο ουκρανικός στρατός γνωστοποίησε ότι ένας πιλότος σκοτώθηκε και το μαχητικό αεροσκάφος του F-16 χάθηκε κατά την αναχαίτιση ρωσικής, νυχτερινής επιδρομής μεγάλης κλίμακας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός. Είναι η τρίτη απώλεια αεροσκάφους F-16 στον πόλεμο αυτό, σύμφωνα με τον στρατό.

«Ο πιλότος χρησιμοποίησε όλα τα όπλα του αεροσκάφους του και κατέρριψε επτά εναέριους στόχους. Κατά την κατάρριψη του τελευταίου, το αεροσκάφος του υπέστη ζημιά και άρχισε να χάνει ύψος», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία στην εφαρμογή Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πιλότος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια και οδήγησε το αεροσκάφος μακριά από κατοικημένη περιοχή, ωστόσο δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το εκτινασσόμενο κάθισμά του.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 477 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 60 πυραύλους διαφόρων τύπων κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 211 drones και 38 πυραύλους. Σύμφωνα με τον στρατό, πλήγματα καταγράφηκαν σε έξι τοποθεσίες.

Τέλος, το πρωί, μετά από αυτή τη σειρά των νυχτερινών ρωσικών πληγμάτων, ένας 60χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν ρωσικό drone έπληξε το όχημά του στην περιοχή του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

⚡ Massive Russian Strike on Ukraine: Over 500 Targets, Dozens of Missiles — and the Death of an F-16 Pilot

The night of June 29 became one of the heaviest in recent months. According to Ukraine’s Air Force, Russia attacked with 477 drones and 60 missiles, including 41 Kh-101… pic.twitter.com/uP7LL7L7a7

— NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2025