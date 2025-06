Ουκρανία: Ένας Αμερικανός νεκρός και 16 τραυματίες στην επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Ρωσική αεροπορική επιδρομή έπληξε τομείς του Κιέβου τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος, Αμερικανός υπήκοος, να χάσει τη ζωή του, και άλλοι 16 άνθρωποι να τραυματιστούν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι, αμερικανός πολίτης 62 ετών σκοτώθηκε σε σπίτι απέναντι σε τοποθεσία όπου νοσοκόμοι προσέφεραν φροντίδες σε τραυματίες», γνωστοποίησε ο κ. Κλίτσκο λίγο πριν από τις 03:00 (ώρα Ελλάδας).

Λίγο νωρίτερα, έκανε λόγο για «16 τραυματίες στην πρωτεύουσα», στην πλειονότητά τους «στη συνοικία Σολομιάνσκι», καθώς και «δύο στη συνοικία Νταρνίτσκι και έναν στη συνοικία Ντνίπρο».

US citizen killed among 15 injured and many more in russia’s bombing of entire house in Kyiv. Bomb Russia instead of Iran. pic.twitter.com/OysNJ7ljMO

— vanya ✙ (@eurovanya) June 17, 2025