Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν πυρηνικές δοκιμές όπως κάνουν κι άλλες χώρες

Οι ΗΠΑ μπαίνουν σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η χώρα θα προχωρήσει σε πυρηνικές δοκιμές, ενώ παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Οι δύο εξελίξεις παρουσιάστηκαν από τον ίδιο, κατά τη διάρκεια πτήσης με το προεδρικό αεροσκάφος προς τη Φλόριντα, μπροστά στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν.

Ο Τραμπ απέφυγε να διευκρινίσει εάν οι δοκιμές περιλαμβάνουν πραγματική πυροδότηση πυρηνικής κεφαλής. «Δεν θέλω να σας μιλήσω για αυτό. Αλλά θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, όπως κάνουν κι άλλες χώρες», σημείωσε, αφήνοντας το ζήτημα ανοιχτό. Η δήλωση έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την εντολή του προς τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ξεκινήσουν ξανά δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά εδώ και 33 χρόνια, μια κίνηση που ανακοίνωσε ξαφνικά μέσω του Truth Social, ενώ ταξίδευε για συνάντηση με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Στην ίδια πτήση, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο μεγάλης εξοπλιστικής συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία. «Θέλουν να αγοράσουν πολλά αεροσκάφη», είπε στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι εξετάζει το αίτημα του Ριάντ για αγορά μαχητικών F-35. Προσέθεσε: «Το εξετάζω. Μου ζήτησαν να το εξετάσω. Θέλουν να αγοράσουν πολλά F-35, αλλά στην πραγματικότητα θέλουν να αγοράσουν περισσότερα από αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη».

Η πιθανή πώληση συζητείται λίγες ημέρες πριν φιλοξενήσει ο αμερικανός πρόεδρος τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο, όπου αναμένεται να υπογραφούν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες. Ερωτηθείς για τις επαφές, ο Τραμπ δήλωσε ότι πρόκειται για κάτι «περισσότερο από συνάντηση, τιμάμε» τη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα επανέλαβε την επιθυμία του να δει το Ριάντ να εντάσσεται στις Συμφωνίες του Αβραάμ, επισημαίνοντας ότι το βασίλειο δεν έχει προχωρήσει σε αυτό το βήμα λόγω της απουσίας συμφωνίας για έναν οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών του Πενταγώνου εκφράζει ανησυχίες για τη συγκεκριμένη συμφωνία, προειδοποιώντας πως η Κίνα θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στην τεχνολογία των F-35, εάν η πώληση προχωρήσει. Η πληροφορία προέρχεται από πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

