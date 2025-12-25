Ντόναλντ Τραμπ: Ευχήθηκε «ευτυχισμένα Χριστούγεννα» σε όλους με επίθεση στους Δημοκρατικούς – «Παρακολούθησε» το ταξίδι του Άγιου Βασίλη

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ, Χριστούγεννα
πηγή: AP Photo/Alex Brandon

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία των εορτών του τέλους της χρονιάς ευχήθηκε ευτυχισμένα Χριστούγεννα «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, στους οποίους ο Ρεπουμπλικάνος φορτώνει την υπαιτιότητα για όλα τα κακά του κόσμου.

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Οικονομικές δυσχέρειες, κοινωνικές εντάσεις, διεθνείς ένοπλες συρράξεις: για τον Ντόναλντ Τραμπ, φταίχτης είναι πάντα, αναμφίβολα, το δημοκρατικό κόμμα, ιδίως ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, για όποια δυσκολία ενσκήπτει στη χώρα του και στον κόσμο γενικότερα.

Με τον χαρακτηρισμό «ριζοσπαστική αριστερά» ο κ. Τραμπ αναφέρεται συλλήβδην στους δημοκρατικούς κι όποιον του εναντιώνεται πολιτικά — ακόμη και προσωπικότητες που χαρακτηρίζονται κεντρώες ή μετριοπαθείς.

Παρακολούθησε το ταξίδι του Άγιου Βασίλη

Από την έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Τραμπ συμμετείχε στις κλήσεις του NORAD Santa Tracker για την παρακολούθηση του Άγιου Βασίλη και απάντησε σε τηλεφωνήματα παιδιών και οικογενειών από όλη την Αμερική.

 

Απαντώντας σε ερώτηση ενός 10χρονου από την Οκλαχόμα για το πώς εντοπίζεται ο Άγιος Βασίλης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι «τον παρακολουθούμε σε όλο τον κόσμο», προσθέτοντας πως θέλουν να βεβαιωθούν ότι «είναι καλός» και ότι «δεν έχει παρεισφρήσει κανένας κακός Άγιος Βασίλης».

 

