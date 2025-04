Νότια Κορέα: «Διορία» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ – «Πρέπει να υπερβούμε τα εμπόδια μέχρι τον Ιούλιο»

Ο υπηρεσιακός Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Χαν Ντουκ-σου, δήλωσε την Τρίτη (29/4) ότι η χώρα του πρέπει να ξεπεράσει τα υφιστάμενα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τον Ιούλιο, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες.

Η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η Σεούλ στη σύναψη μιας σταθερής εμπορικής συμφωνίας, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών πιέσεων και γεωοικονομικών ανταγωνισμών.

"Through co-operative negotiations with the United States, we will be able to find some win-win solutions" Speaking to The Economist, Han Duck-soo, South Korea's acting president, explains how he must play nice against Donald Trump's tariffs

