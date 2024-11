Νορβηγία: Αμετανόητος ο μακελάρης νεοναζί Μπρέιβικ – Υποστήριξε ότι ήταν αναγκαίες οι αιματηρές επιθέσεις του και ζήτησε την αποφυλάκιση του

Ο μακελάρης της Νορβηγίας, Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, που σκότωσε 77 εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη και ζήτησε να αποφυλακιστεί πρόωρα. Ωστόσο ο εισαγγελέας δήλωσε ότι παραμένει επικίνδυνος και δεν πρέπει να αφεθεί ελεύθερος.

Ο Μπρέιβικ είπε στο δικαστήριο ότι οι αιματηρές επιθέσεις του ήταν «αναγκαίες». Τον Ιούλιο του 2011, ο νεοναζί σκότωσε 8 άτομα με παγιδευμένο αυτοκίνητο στο Όσλο και στη συνέχεια πυροβόλησε 69 άτομα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι, σε μια κατασκήνωση νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ουτόγια.

Αυτή είναι η δεύτερη προσπάθεια του Μπρέιβικ να αποφυλακιστεί υπό όρους. Έχει εκτίσει 13 χρόνια από την ποινή των 21 ετών που του επιβλήθηκε για τους θανάτους 77 ανθρώπων, δηλαδή την μέγιστη ποινή στην Νορβηγία κατά τη στιγμή των εγκλημάτων του. Η φυλάκιση του μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα θεωρείται απειλή για την κοινωνία.

Σε μια 45λεπτη κατάθεση στο δικαστήριο, ο Μπρέιβικ εξέφρασε εν συντομία τη λύπη του για τις πράξεις του, προτού περιγράψει πώς του φέρθηκαν «σαν ζώο» στη φυλακή. Υποστήριξε ότι αν αφεθεί ελεύθερος θα διαπραγματευτεί με το κράτος για να σταματήσουν οι ακροδεξιοί υποστηρικτές του τις επιθέσεις τους στην κοινωνία, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για συγκεκριμένες επιθέσεις.

With a Russian “Z” shaved onto his head, imprisoned nazi mass murderer Anders Brevik, who murdered 77 people, appeared in a Norwegian parole hearing today, praising Putin’s new terror coalition, Russia, North Korea, Iran and China. pic.twitter.com/EV2gMUvLvT

