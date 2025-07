Μουσώνες σαρώνουν το Νεπάλ: Πλημμύρες παρέσυραν τη «Γέφυρα Φιλίας» που συνδέει τη χώρα με την Κίνα – 18 αγνοούμενοι

Οι καταρρακτώδεις μουσώνες που πλήττουν το Νεπάλ προκάλεσαν την υπερχείλιση του ορεινού ποταμού Μποτεκόσι, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί η κύρια γέφυρα που συνδέει τη χώρα με την Κίνα, ενώ 18 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η πλημμύρα, όπως μεταδίδει το Associated Press, κατέστρεψε τη «Γέφυρα της Φιλίας» στο Ρασουγουαγκάντι, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Κατμαντού, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

