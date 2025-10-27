Μεσόγειος: Καρέ καρέ η δραματική διάσωση 19 μεταναστών που πάλευαν με τα κύματα

Η δραματική στιγμή που επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο, στη μέση της Μεσογείου βοήθησαν να σωθούν οι ζωές 19 μεταναστών που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ισπανία, καταγράφηκε από κάμερα.

Το MSC Splendida κατάφερε να διασώσει 19 μετανάστες που βρίσκονταν σε μια βάρκα κοντά στην Καμπρέρα, ανοιχτά της Μαγιόρκα στις Βαλεαρίδες Νήσους. Ένας επιβάτης δημοσίευσε το συγκλονιστικό βίντεο της διάσωσης, στο κοινωνικό δίκτυο MSC Friends.

Μαζί με το βίντεο υπήρχε ένα μήνυμα στα αγγλικά: «Την τελευταία μέρα της κρουαζιέρας μας, ένα σκάφος με 18 άτομα και τρία παιδιά διασώθηκε στη μέση της Μεσογείου. Αυτοί οι άνθρωποι, που πιθανώς βρίσκονταν στη θάλασσα για μέρες, αναζητούσαν ένα μέλλον για να ξεφύγουν από την εχθρική τους χώρα.

Ευτυχώς, ήμασταν εκεί. Δεν ήταν πολλοί τόσο τυχεροί. Χάρη στους επαγγελματίες του MSC Splendida, είναι τώρα ασφαλείς”, ανέφερε η ανάρτηση του επιβάτη.

Όλοι οι μετανάστες, είχαν καταγωγή από το Μαγκρέμπ (Τυνησία, Αγλερία, Μαρόκο). Η βάρκα βρέθηκε στην περιοχή κοντά στο νησί Καμπρέρα, όπως ανέφερε η κυβερνητική αντιπροσωπεία στις Βαλεαρίδες Νήσους το απόγευμα της Κυριακής.

Το κρουαζιερόπλοιο διέσωσε όλους τους μετανάστες και αποφάσισε να τους μεταφέρει στο λιμάνι προορισμού τους, τη Βαρκελώνη, για να επιταχύνει τις επιχειρήσεις και να μην σταματήσει το δρομολόγιο του τουριστικού πλοίου. Το Splendida βρισκόταν στην τελευταία ημέρα της κρουαζιέρας του όταν εντόπισε τους μετανάστες.

Οι μετανάστες έπεσαν στη θάλασσα για να φτάσουν στα σωσίβια και χρειάστηκε να παλέψουν με τεράστια κύματα για να ανέβουν από τη σκάλα του κρουαζιερόπλοιου σε ασφαλές σημείο. Άλλοι που βρίσκονταν ακόμη στο νερό πάλευαν να μην πνιγούν.

Το δραματικό βίντεο δείχνει πώς χτυπήθηκαν επανειλημμένα προς τα πίσω καθώς προσπάθησαν να ανέβουν τη σκάλα του πλοίου αλλά έπεσαν ξανά στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Οι επισκέπτες και το προσωπικό του Splendida είχαν πετάξει σωσίβια στην θάλασσα. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βαρκελώνης, όπου θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και κοινωνικών υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη διάσωση έρχεται μετά την πρόσφατη διάσωση μεταναστών από άλλο κρουαζιερόπλοιο, της Νορβηγίας το οποίο διέσωσε 63 άτομα που είχαν χαθεί στο Ιόνιο Πέλαγος. Το πολυτελές πλοίο, το οποίο διαχειρίζεται η Norwegian Cruise Lines, διέσωσε δεκάδες ανθρώπους στα ανοικτά των ελληνικών ακτών την περασμένη εβδομάδα.

Η διάσωση έλαβε χώρα 111 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου τη νύχτα της 22ας Οκτωβρίου.