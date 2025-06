Μασκ: «Μήπως ήρθε η ώρα να φτιάξουμε νέο κόμμα στις ΗΠΑ;» – Η ανάρτηση που ρίχνει κι άλλο… λάδι στη φωτιά στην κόντρα με τον Τραμπ

Ο Έλον Μασκ άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ με μια δημοσκόπηση που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο X, ρωτώντας τους χρήστες αν θα ήθελαν «τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος στην Αμερική που να αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα το 80% των μεσαίων ψηφοφόρων».

Το αποτέλεσμα ήταν σαρωτικό: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τάχθηκε υπέρ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας δεν έμεινε στις πολιτικές αφηρημένες ιδέες. Στο ίδιο νήμα, επανήλθε με δηκτικά σχόλια για τον Ντόναλντ Τραμπ, πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ και μέχρι πρότινος «σύμμαχό» του.

Με μια χαρακτηριστική ανάρτηση που έγραφε «Πού είναι αυτός ο τύπος σήμερα;», ο Μασκ αναπαρήγαγε παλαιότερες δηλώσεις του Τραμπ, τις οποίες «καρφίτσωσε» στο προφίλ του — κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ο υπαινιγμός ήταν προφανής: ο Τραμπ δεν είναι πια ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025