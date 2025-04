Κονγκό: Σκάφος έπιασε φωτιά και βυθίστηκε – 50 νεκροί, πάνω από εκατό αγνοούμενοι – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες αγνοούνται, όταν ξύλινο μηχανοκίνητο σκάφος με περίπου 400 επιβάτες ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες στον ποταμό Κονγκό, το βράδυ της Τρίτης, κοντά στην πόλη Μπαντάκα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Την είδηση επιβεβαίωσε την Τετάρτη τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το PBS.

Η φωτιά ξέσπασε, όπως ανέφερε ο Κομπέτεντ Λιγιόκο, επίτροπος του ποταμού, κατά τη διάρκεια μαγειρέματος πάνω στο πλοίο. Πολλοί επιβάτες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, αναγκάστηκαν να πηδήξουν στο νερό για να σωθούν, χωρίς όμως να γνωρίζουν κολύμπι, γεγονός που οδήγησε στον θάνατο δεκάδων.

❗️🇨🇩 – A motorized wooden boat caught fire and capsized on the Congo River near Mbandaka, killing at least 50 people and leaving over 100 missing.

The fire started while a woman was cooking onboard, causing many passengers, including women and children, to jump into the water,… pic.twitter.com/qCmSTjw9q5

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 16, 2025